Экс-жена Успенского заявила о нелюбви писателя к детям

28.05.2020, 8:30, Новости дня

Третья супруга Эдуарда Успенского Элеонора Филина поддержала дочь писателя от другого брака Татьяну, заявившую о противоречивом характере отца и выступившую против наименования литературной премии в его честь.

По словам Филиной, дочь Успенского – Татьяна, страдала из-за отношений с отцом. «Татьяна, она, так сказать, всю жизнь страдала от этого. И при мне, и без меня – до меня, скажем так. Я вот это все видела и не раз с ним на эту тему говорила, мягко сказать», – сообщила она в беседе с телеканалом «Звезда».

Филина отметила, что ее ребенок якобы также становился жертвой давления со стороны Успенского. В частности, бывшая супруга писателя рассказала, что по отношению к ее сыну Успенский применял выводящее из равновесия психологическое воздействие, был жесток с ним и устраивал скандалы «на каждом шагу».

В то же время она отметила, что «на передачах, где о нем речь шла, он там совершенно другой, обаятельный – то есть, другая маска». Экс-супруга писателя добавила, что «это совершенно открытая информация», которая появлялась в СМИ, и она сама рассказывала о домашней обстановке в семье уже после расставания с Успенским.

По словам Филиной, хотя умалять таланта Успенского нельзя, она считает совершенно неправильным называть литературную премию именем человека, который «не любил детей» и «относился к ним плохо».

Ранее Российская государственная детская библиотека объявила о проведении конкурса на логотип премии имени Эдуарда Успенского. После этого дочь писателя Татьяна выступила с открытым письмом, в котором обвинила Успенского в домашнем насилии. По ее мнению, Эдуард Успенский недостоин, чтобы новая литературная премия носила его имя. Между тем, Российская государственная детская библиотека отказалась убирать имя Успенского из названия премии в области детской литературы, несмотря на просьбу дочери.

В то же время психиатр и психотерапевт Евгений Фомин в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что Успенский с рождения был творческой натурой, которая любит детей, что заметно по его произведениям, а деспотичные отношения в семье стали следствием какой-то травмы.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как в знаменитом литераторе уживались домашний тиран и талантливый автор детских книг, и может ли, в самом деле, госпремия называться именем человека с такой репутацией.