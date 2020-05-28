Twitter объяснил отметку о «неправде» на публикации Трампа
28.05.2020, 8:30, Новости дня
Служба безопасности Twitter объяснила, почему сразу две записи президента США Дональда Трампа о голосовании по почте в Калифорнии были отмечены «значком неправды».
В сообщении службы безопасности соцсети говорится, что отметку добавили к двум публикациям Трампа «о планах голосования по почте в Калифорнии в рамках усилий по обеспечению нашей политики в отношении честности общественных мероприятий», передает РИА «Новости».
«Мы считаем, что эти твиты могут привести избирателей в замешательство относительно того, что им нужно сделать, чтобы получить бюллетень и принять участие в избирательном процессе», – добавили представители Twitter.
Ранее Трамп обвинил Twitter в том, что компания вмешивается в американские президентские выборы, так как на некоторых его записях появились отметки о недостоверной информации.
Также глава Facebook Марк Цукерберг раскритиковал Twitter за его действия.
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