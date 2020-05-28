 

Прокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» вновь остановлена

28.05.2020, 8:30, Новости дня

Мощности газопровода «Ямал – Европа» не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, следует из данных газотранспортных операторов Германии и Польши.

По данным оператора Gascade, принимающего газ в Германии, прием топлива в пункте Мальнов на границе Польши и Германии прекратился с 6.00 четверга по местному времени. До этого он происходил в объеме 11,5 млн киловатт-часов (1,1 млн кубометров газа в час), передает РИА «Новости».

Согласно данным польской платформы по распределению мощностей GSA Platform, на газовые сутки четверга (с 6.00 четверга по 6.00 пятницы) до сих пор не было забронировано мощностей, по-прежнему доступны для бронирования 38,3 млн киловатт-часов.

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку трубопровода «Ямал – Европа» проходит только по результатам аукционов.

Утром 26 мая транзит газа по трубопроводу «Ямал – Европа» через Польшу в Германию был остановлен. Польский участок трубы был забронирован на этот день всего на 3,7%. Позже в Польше заявили, что участок газопровода загружен не полностью, поэтому работает с перерывами. 



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