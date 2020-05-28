Россиянин Петр Ян оспорит титул “легчайшего” чемпиона UFC с Жозе Алдо

28.05.2020, 8:20, Новости дня

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт определил соперника российскому бойцу Петру Яну в борьбе за титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.

27-летний спортсмен сразится за чемпионский пояс UFC своей весовой категории с бразильцем Жозе Алдо, сообщает в своем Twitter журналист ESPN Майк Раймонди. Дата и место проведения боя на данный момент не утверждены.

Однако менеджер Яна Саяд Абдрахманов сообщил о том, что бой может состояться в рамках "Бойцовского острова" в июле 2020 года.

Напомним, что звание чемпиона среди бойцов легчайшего дивизиона освободился после того, как Генри Сехудо объявил о завершении спортивной карьеры и освободил титул. В своем заключительном поединке он победил Доминика Круса в рамках турнира UFC 249.

Ян провел в UFC шесть поединков, каждый из которых завершался победой российского бойца. Предыдущий его бой проходил на 245-м номерном турнире UFC, где он нокаутом победил Юрайю Фейбера. Всего на профессиональном уровне ММА у Петра 15 боев, 14 побед и одно поражение.

Алдо общей сложности провел 34 поединка смешанного стиля, одержав 28 побед при шести поражениях.