Трамп готовит указ о работе социальных сетей

28.05.2020, 8:20, Новости дня

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, касающийся деятельности социальных сетей. Об этом, передает Reuters, заявил журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэйли Макэнани на борту президентского лайнера, который возвращался с космодрома на мысе Канаверал в Вашингтон.

Ранее в среду Трамп пригрозил закрыть социальные сети, если они продолжат “заглушать” голоса консерваторов. Это стало реакцией на действия администрации Twitter, по решению которой к одной из публикаций Трампа добавили специальную пометку с предложением пользователям проверить утверждения главы государства и ссылкой на подборку публикаций в СМИ по теме.

При этом руководители крупнейших социальных платформ отреагировали на ситуацию по-разному. Глава Facebook Марк Цукерберг заявил Fox News, что частные цифровые платформы не должны действовать как “арбитр истины”.

“У нас, я думаю, другая политика в этом отношении, чем у Twitter, – сказал Цукерберг в интервью программе The Daily Briefing. – Я просто твердо уверен, что Facebook не должен выступать арбитром истины по всему, что люди говорят онлайн. Частные компании, особенно компании-платформы, вероятно не должны так действовать”. При этом Цукерберг подчеркнул, что подвергать платформы цензуре было бы со стороны властей неправильным. Полностью интервью главы Facebook телеканал пока не опубликовал.

На слова Цукерберга отреагировал глава Twitter Джек Дорси. Отметив, что в конечном итоге он лично отвечает за действия Twitter как компании, он попросил критиков оставить в покое сотрудников социальной сети. Интернет-тролли ранее обрушились на Йоэля Рота, заведующего в компании вопросами модерации, припомнив ему твиты, в которых Рот называл Трампа “расистским мандарином”, а главу его избирательного штаба и советника Келлиэнн Конвэй сравнивал с Геббельсом. “Мы продолжим указывать на неточную или спорную информацию, связанную с выборами, по всему миру. Мы признаем любые наши ошибки и готовы нести за них ответственность”, – написал он.

Fact check: there is someone ultimately accountable for our actions as a company, and thats me. Please leave our employees out of this. Well continue to point out incorrect or disputed information about elections globally. And we will admit to and own any mistakes we make.

– jack (@jack) May 28, 2020

“Это не делает нас “арбитром истины, – считает Дорси. – Наша цель – соединить точки противоречащих утверждений и показать информацию в споре таким образом, чтобы люди смогли делать выводы сами. Нам нужно больше прозрачности, чтобы люди ясно видели мотивы наших действий”.

Комментируя конкретные твиты Трампа, к которым была добавлена пометка с предложением узнать факты, Дорси заявил, что они могли ввести избирателей в заблуждение, создав у них впечатление, что для участия в выборах не нужно регистрироваться. По законам США только зарегистрированный избиратель имеет право получить бюллетень для голосования.

Текст:

Вести.Hi-tech