На Алтае цена за платное обучение в вузах не изменится

28.05.2020, 8:20, Новости дня

На Алтае в этом году цена за платное обучение в вузах не изменится﻿﻿. Это поручение президента Владимира Путина в краевых институтах готовы поддержать, передает ГТРК "Алтай". Кроме того, оплату разрешено вносить частями, например, раз в месяц. В новых условиях, на фоне существования эпидемии коронавируса, когда многие студенты и их родители потеряли работу, найти одномоментно крупную сумму будет сложно.

Хорошая новость для тех, кто платит за свое высшее образование. Но для вузов это может создать определенные трудности. Например, Алтайский технический университет, сохранив прошлогодние цены на обучение, не дополучит не менее 20 миллионов рублей. Сейчас руководство вуза ищет варианты, как выйти из такой ситуации. По словам ректора АлтГТУ им.И.И. Ползунова Андрея Маркова, вуз будет продолжать развивать дополнительное профессиональное образование. Именно доходы от допзанятий и различных других мероприятий, например, спортивных, принесут прибыль. Также планируется расширить научную деятельность.

Другой способ найти средства — сэкономить на ремонте. Такой путь выбрал классический университет. По словам ректора Сергея Бочарова, ежегодно на ремонтные работы тратится не менее 50 миллионов рублей. Университет даже нашел решил поддержать своих студентов-заочников и снизил стоимость заочного обучения.

Алтайские вузы обещают идти на встречу своим учащимся. Лучше всего сразу оформить в договорном отделе график платежей, которого вы сможете придерживаться.

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ГТРК "Алтай"