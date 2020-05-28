Ученые: Прикосновения улучшают жизнь человека

28.05.2020, 8:17, Разное

Американские исследователи установили, что прикосновения способны улучшить жизнь человека. С помощью частых объятий можно снизить давление, нормализовать сердцебиение, а также облегчить симптомы астмы и мигрени.

После воздействия на кожу у людей уменьшается стресс и вырабатывается гормон удовольствия, улучшающий самочувствие и настроение, а также повышается иммунитет. Дружескими похлопываниями по спине можно придать уверенности подавленному собеседнику. Ученые обнаружили способность людей намного быстрее и точнее решать задачи по математике после сеанса массажа, а также установили влияние хлопков по спине и рукам на результаты спортивных команд. Чувство тепла от чашки с горячим напитком в руках способствует успокоению и положительным мыслям об окружающих.

Специалисты подчеркивают положительное влияние случайных прикосновений и поцелуев на отношения. Исследователи путем опроса свыше 1 000 мужчин выяснили, что многим из них очень важны объятия.