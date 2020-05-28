Врач объяснила, как уберечься от коронавируса в парикмахерских
28.05.2020, 8:16, Новости дня
При посещении парикмахерских во избежание заражения коронавирусом, в первую очередь, нужно носить маску, а делать лучше только стрижку и укладку, сообщила врач высшей категории Лариса Алексеева.
«В парикмахерской можете только такие процедуры выполнять, как стрижка, укладка, и все. Процедуры, связанные с лицом, не выполняются, потому что на вас должна быть обязательно маска», – объяснила специалист в интервью телеканалу «Звезда».
По ее словам, придется отказаться от процедур, связанных с наращиванием ресниц и уходом за лицом.
Она добавила, что клиенты и парикмахеры обязаны в салоне красоты соблюдать масочный режим.
«Контакт очень близкий, и, если парикмахер болеет, вы тоже можете заразиться», – предупредила врач.
Ранее парикмахерским, химчисткам и другим предприятиям сферы услуг разрешили возобновить работу в 62 из 85 регионов с условием соблюдения особых мер безопасности.
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