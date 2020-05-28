Мнение: Доктора Мясникова осуждают за готовность убивать: и у меня те же изъяны воспитания

28.05.2020, 8:11, Разное

Мне симпатичен доктор Александр Мясников. А провокаторша Ксения Собчак – нет. И она заставила доктора Мясникова сначала признаться, что у него есть друг, который (тут он несколько запутался в юридических терминах) “сидел за двойное убийство”. Не совсем так. Сначала друг – хакас – убил одного оскорбившего его человека. А потом второго убил уже в тюрьме. И он все равно ему друг. Ксения на этом не остановилась.

– Приходит к вам друг и говорит: “Пойдешь закапывать со мной убитого? Ну, так получилось”.

– Не сдам, пойду, – вздохнув, отвечает Мясников.

Ксении и этого мало.

– То есть в полицию сдавать не будете?

И доктор Александр Мясников отвечает:

– Что хотите со мной делайте. Закон превыше всего, но друга не сдам.

– То есть если к вам придут и оскорбят, тоже того, убьете?.. – спрашивает Ксения.

– Ну да, ни закон, ни тюрьма меня не остановят точно.

А вот тут я не согласен. Мне кажется, за длинный язык доктор мог бы аккуратно сделать анестезию и провести операцию. Человек очнулся – а он говорить больше не может. Но живет дальше. С осознанием, что лучше поменьше оскорблять людей. И помалкивает всю жизнь. А если ты не доктор, ну покалечь его слегка – не до смерти – можно подручными средствами… А убивать можно, только если кто-кто угрожает реально твоей жизни или жизни твоих близких. Тогда, конечно, человек отправляется в мир иной. И никаких угрызений совести не испытаю. Наоборот – хорошо и вовремя сработал защитный механизм, который должен быть встроен в любого мужика. Об этом, между прочим, еще отец Всеволод Чаплин говорил, но его не поняли. Да. “Не убий”. Но Бог простит – если пришли убивать твою жену, ребенка, мать, отца, друга…

Касательно друзей. Они тоже есть у меня. И есть среди них разные люди, так получилось. Есть тоже убийца – он не распространяется, как такое вышло. Есть доктор. Есть полицейский. Но вот я представил себе картину. Не хотелось бы, чтобы мой лучший друг – бизнесмен – пришел и сказал: “Помоги закопать труп, Андрюха. Так получилось. Прибил его”. Но я бы, как Мясников, тоже помог бы, скорее всего. И молчал потом. Воспитание у нас с доктором Мясниковым что ли такое, полууголовное, с изъянами?! И вроде, неправильно так поступать, считает Ксения Собчак. И целая толпа народа. Но вот так вот мы воспитаны. Наверное, мы – моральные уроды.

Только Мясников за оскорбление может убить. А я – никогда. Меня слова (не действия) другого человека не ранят. Я анализирую, что с его душой и сознанием происходит, что он такую мерзость вдруг говорит. А говорили разное. И я прихожу к выводу, что человек просто “духовно, нравственно, интеллектуально болен”. Не убивать же его за это. А вот если он направил на меня пистолет, ударил ножом – Бог простит, думаю, но я его сразу же отправлю в небытие, пока он не отправил меня к Богу. А там пусть разбираются те, с кем около он окажется, черти – скорее всего, если это не – черное небытие.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/2986