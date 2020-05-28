Политика: Русские удивятся своим проступкам перед Болгарией

28.05.2020, 8:08, Разное

В Болгарии обвинили Россию в присвоении кириллицы, в неблагодарности за просвещение предков и в фальсификации болгарской истории. С этим бредом пытаются спорить, но разумнее посмотреть на причины его появления: национальное достоинство болгар очень уязвимо, а по степени своей адекватности сравнимо с украинским. Чем же русские насолили «братушкам»?

Претензии болгарского публициста и писателя Огняна Стамболиева много критикуют – и критикуют, разумеется, за дело. По его мнению, в РФ намеренно замалчивают вклад болгар в русскую культуру, тем самым фальсифицируя общую историю («насилуя Фемиду и Клио», если использовать лексику автора»).

«Они даже попытались присвоить кириллицу и сделать ее своей азбукой», – гневается Стамболиев в статье с претенциозным названием «О России, нашей азбуке и правде».

Когда перевод этой статьи на русский язык дошел до рунета, первой реакцией многих было недоумение. Положа руку на сердце, мы можем припомнить за собой разные грехи, некоторые из которых признавать категорически не любим (типичный пример – Катынь). Но мало кому тут приходило в голову, что русские как-то умаляют заслуги болгар или стесняются их вклада в собственное наследие.

Более того, подобное просто противоречит русской политической культуре. Частично эта культура восходит к славянофильству и устойчивым представлениям о некогда едином славянском языке – предке всех современных славянских языков. Частично к советским временам с их сильным акцентом на интернационализме.

Поэтому отечественная дипломатическая практика так любит приводить примеры из общей истории и взаимопроникновения культур – болгарской в том числе. «Породниться» на словах хоть с дружественными сербами, хоть с враждебными поляками, каждому сказать «спасибо» хоть за что-нибудь – это именно наш стиль. Было бы что-то общее с народом Фиджи, породнились бы и с Фиджи.

Другое дело, что пресловутое слово «братушки», касающееся непосредственно болгар (а не сербов, как считают многие; сербы такую лексику не поймут), все чаще употребляется в РФ с иронией – у нас к Болгарии свои претензии. К примеру, общим местом стало упоминание о том, что страна, освобожденная русскими войсками от османского владычества, воевала на стороне немцев в обеих мировых войнах.

Как правило, это упоминание привязано к внешнеполитической деятельности современной Софии, которую мы тоже находим неблагодарной. А как иначе, если для болгарской власти кажется нормальным не пригласить представителей РФ на празднования очередного юбилея национальной независимости, да еще под разговоры о том, что русское покровительство только навредило болгарскому развитию и в имперские, и в советские времена.

Такую точку зрения горячо поддерживает прозападная часть болгарской элиты, потому как – Крым, Донбасс, членство в ЕС и НАТО. Антироссийская деятельность правительства Бойко Борисова очевидным образом упирается не в русофобию как часть его личности, а в посольство США в Софии. Это было особенно заметным в период борьбы американцев с проектами «Южного потока» и АЭС «Белене» (которые Борисов впоследствии-таки поборол болгарам же в убыток).

Реалии Болгарии сегодняшнего дня – деятельное участие в антироссийской пропаганде в рамках ЕС, а также шпиономания. И то, и другое бьет по русофильской части болгарского политикума, а символом этих тенденций стало уголовное дело против лидера болгарского движения «Русофилы» Николая Малинова (если смотреть со стороны – явно надуманного и имеющего все шансы на то, чтобы развалиться в суде).

Всё это и припомнили Стамболиеву российские читатели, сочтя его опус частью все той же антироссийской истерики с тэгами «ГРУ», «Газпром», «Украина» и «НАТО».

Меж тем, опус немного про другое. Его основа не в реальной политике, а в национальных комплексах маленького болгарского народа, претендующего на историческое величие. А относиться к нему надо так же, как мы относимся к особо безумным украинским активистам от историографии и их выводам о том, что Черное море вырыли древние укры.

Теперь такие люди даже школьные учебники пишут, но это остается в большей степени вопросом психиатрии, нежели истории как науки.

Подобных учебников в РФ вроде бы нет, но в книжных магазинах всегда можно найти издания о том, как древние русы запрягали мамонтов и основали Японию. То есть «народное фолк-хистори» это не сугубо украинское явление, оно довольно широко распространено, в том числе и в Болгарии. Местных мамонтов запрягают такие, как Стамболиев.

Несколько псевдоисторических претензий болгар к русским красноречиво вошли в его текст, включая самую популярную – про святую княгиню Ольгу. Популярна она, впрочем, не настолько, чтобы сами русские в массе своей о ней знали.

Если коротко, отечественные историки считают, что Ольга – первая из правителей Руси, кто принял христианство – родилась на Псковщине, от этом сообщают ее житие и «Повести временных лет». Но болгарские национал-патриоты уверены, что Ольга «болгариня». Как ни странно, они имеют для этого основания, по крайней мере, на болгарском происхождении княгине настаивали несколько заслуженных русских ученых и церковных деятелей.

Основание следующее: Плесков, упомянутый в «Повести временных лет» как место рождения Ольги, это якобы не Псков, а Плиска – столица древнего болгарского царства. Названия обоих городов на старослявянском идентичны.

Современная российская историография полагает болгарскую версию опровергнутой. Но даже если княгиня и впрямь родом с Балкан, это не проясняет вопросов, на которых нет ответа до сих пор, например, кем были родители Ольги. А в статье Стамболиева предположительная «болгариня» внезапно превращается во «внучку болгарского князя Бориса I Крестителя и племянницу царя Симеона», которая «основала городские крепости православия Псков, Переяславль и Рыльск».

Насчет Пскова спору нет (с уточнением, что Ольга, как считается, основала именно город, а до того Плесков был укреплением), но Переяславль основал ее внук – креститель Руси Владимир, Рыльск же появляется в летописях значительно позже и не связывается с Ольгой, хотя, судя по всему, несколько старше своей «болгарской основательницы».

По мнению Стамболиева, русские намеренно, из неуважения к болгарам «обрусили» княгиню, хотя в нашей стране утверждается вяряжское, то есть скандинавское происхождение Ольги (Хельги). Сказать такое особо патриотичному болгарину, что ножом полоснуть, но на «обрусение» это никак не похоже, а слова «оваряженье» кириллица не выдержит.

Другой пример болгарской обиды – происхождение русского алфавита.

Когда описанный выше болгарин слышит, что это происхождение – византийское, он полагает, что его хотят обидеть. А ведь не хотят. Такая оценка связана с устаревшим, ошибочным, но по-прежнему распространенным среди россиян мнении, что кириллицу изобрели посланцы Византии Кирилл и Мефодий. В реальности они изобрели глаголицу, а кириллица плод трудов их ученика Климента из Охрида, одной из столиц древнего Болгарского царства, воевавшего с Византией за свою независимость.

Кстати, никакой азбуки не хватит, чтобы описать ту боль, какую испытывают болгарские фолк-историки при упоминании гипотезы о том, что происходившие из греческих Салоников Кирилл и Мефодий были греками. Они могли быть и славянами, но на это указывает только знание ими старославянского языка. А для болгарского национал-патриота они бесспорно болгары, и точка, потому как болгарский народ – просветитель всего славянского мира, отец всей славянской литературы и основатель великого древнего государства.

Сейчас это самое бедное государство Евросоюза, что не удовлетворяет запроса болгарских патриотов на величие. А неблагодарные русские еще и издеваться изволят.

Наиболее забавный пример «издевательства», о котором до сих пор помнят в республике, – фраза Владимир Путина о том, что русский алфавит пришел из Македонии, произнесенная в 2017 году на встрече с президентом этой страны. В картине мира Стамболиева такое называется «Путин бросил нам вызов».

На деле президент РФ всего лишь повторил официальную позицию РПЦ, отраженную в Православной энциклопедии: славянская письменность пришла из Македонии как региона, точнее – из упомянутого выше Охрида, который расположен на территории современной Республики Северная Македония.

Для нашей стороны – это просто факт, поданный в рамках дипломатических традиций с поисками «родства народов». А для болгарского патриота такая формулировка нечто непростительное. И реакция на нее в свое время была сопоставима с той истерикой, которую подняли националисты на Украине, когда Путин в схожих обстоятельствах вспомнил об Анне Ярославне или Анне Русской, ставшей королевой Франции.

Для болгарского национал-патриота не существует ни Македонии, ни македонцев, ни македонского языка – это провинция Болгарии, «неразумные» болгары и «испорченный» болгарский язык. С этой точкой зрения согласны и многие македонцами, еще в начале XX века называвшие себя просто славянами. Однако попытка союзника Гитлера – Софии по-быстрому «оболгарить» население захваченного македонского региона вызвала партизанщину и резкий рост национального самосознания.

Проявления этого самосознания – своего рода троллинг как болгар, так и греков. Афины десятилетиями противились вступлению Македонии в НАТО сугубо из-за ее названия, за которым действительно кроется посягательство на бренд Александра Великого, а его в Греции ни с кем делить не планировали.

Современный Скопье – столица Северной Македонии аляповатый город, уставленный бесчисленным множеством статуй, будто это бабушкин сервант с сувенирами. Среди увековеченных много древних греков и болгар, которых македонцы – люди в общем-то добродушные теперь считают собственными историческими фигурами то ли в шутку, то ли всерьез.

Как следствие, болгарская историография находится в состоянии перманентного стресса из-за историографии македонской – та соседей как будто нарочно провоцирует. Это объясняет то, почему болгарские национал-патриоты столь нервные, обидчивые и неуравновешенные личности: они устали от македонских «набегов» на свое прошлое и видят в русских точно таких же «воров» и «фальсификаторов».

Но объяснять-то объясняет, а вот оправдывает вряд ли. Уровень исторической дискуссии, продемонстрированный Стамболиевым, таков, что нет никакого смысла ни возмущаться, ни спорить с ним по вопросам истории как науки.

Лучше натравить на него национал-патриотов с Украины и заказать чашечку кофе.

На Украине, например, считают, что княгиня Ольга родом из прикарпатского Плеснеска, а за фразу Стамболиева «Киевская Русь – первое русское государство» могут и зеленкой плеснуть.

Как говорил персонаж Михалкова в фильме «Статский советник», «сожрите друг друга».