Назван способ восстановить мышцы после самоизоляции

28.05.2020, 8:08, Новости дня

После длительной самоизоляции россиянам потребуется поработать над собой для восстановления прежней физической формы, сообщил заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

Кабычкин указал, что за время самоизоляции многие потеряли прежнюю физическую форму, у таких людей «рухнул» мышечный корсет, и это необходимо учитывать, возвращаясь к обычной жизни, передает радио Sputnik.

«Конечно, теперь нельзя сразу резко начинать трудовые подвиги. Особенно это касается подвигов на дачных участках или строительных делах. В голове мы все мастера спорта и фитнес-леди, и фитнес-мены, но, если резко вернуться к тем нагрузкам, которые были раньше, это будет мощный травматический фактор и придется посетить врача», – пояснил он.

Наиболее правильным, здоровым и безопасным способом вернуть себе форму будет постепенное увеличение нагрузки. Кабычкин посоветовал начать с ходьбы.

«Постепенно нужно восстанавливаться. Это подразумевает больше ходьбы, больше дыхательных движений и больше дыхательных упражнений. Ходьбы должна быть не меньше 10 километров в день или хотя бы 10 тыс. шагов, то есть 7 километров. Постепенно надо давать и мышечные нагрузки. Желательно, чтобы это были подтягивания на перекладине, брусья, отжимания от пола или лавочки», – сказал мануальный терапевт.

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