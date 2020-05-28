Санаторные врачи

28.05.2020, 8:00, Разное

Крымские бизнесмены в растерянности: рекомендации Роспотребнадзора к летнему сезону невыполнимы.

За последнее время глава Крыма Сергей Аксенов заявлений о перспективах курортного сезона на полуострове делал немало. Но их суть сводилась к одному: питать иллюзий не стоит, вероятность массового отдыха в этом году крайне низка. Поэтому власти готовят программу для внутреннего туризма. Что же до прочих отдыхающих, то совместно с правительством РФ к 1 июня будет разработан план открытия санаторно-курортной сферы. Его выполнение, в том числе, зависит от запуска транспортного сообщения между регионами РФ в полном объеме. Пока же Аксенов наложил временный запрет на бронирование мест в гостиницах, детских лагерях и санаториях. А Роспотребнадзор обновил рекомендации для санаторно-курортной отрасли. С ее представителями в Крыму «Новая» поговорила о шансах выжить этим летом.

Наталья Стамбульникова. Фото из личного архиваНаталья Стамбульникова

хозяйка гостиничного комплекса на 15 номеров в одной из бухт Севастополя, председатель Ассоциации малых отелей Крыма, которая объединяет 150 человек. Пока только трое из них получили помощь в Фонде поддержки предпринимателей Крыма:

— Первая версия рекомендаций к санаторно-курортному комплексу, которая появилась на сайте Роспотребнадзора, была совершенно невыполнима. Мы от Ассоциации и Общенационального союза индустрии гостеприимства проработали свои рекомендации. Но их использовали лишь отчасти.

Приведу пример уже смягченных мер: для того чтобы открыть кафе на 40–50 кв. метров, нужно вложить порядка 350 тыс. рублей. Если выполнить все требования для санаторно-курортного комплекса, то проще не открываться вовсе. Нельзя объединять требования к малым объектам и крупным гостиницам, особенно учитывая специфику Крыма. Например, у меня в сезон работают две горничные. Теперь нужно держать в штате не меньше семи. Если у вас есть кафе и в смену выходят два официанта, то с условием разноса еды по комнатам (как требует Роспотребнадзор. – О. П.) их нужно не менее шести. Я посчитала: объекту из 20 комнат на 40–50 человек и небольшого кафе для внутреннего пользования на запуск понадобится около миллиона.

60–70 процентов от 7 млн туристов принимали у нас малые объекты размещения любых форм собственности, будь то квартира, гостевой дом или мини-отель. Мы уже недополучили почти два миллиона туристов — это в целом по Крыму.

Дмитрий Кондратюк. Фото из личного архиваДмитрий Кондратюк

пользователь пляжа, который благоустроил и содержит за свой счет, а также владелец комплекса гостевых домов, способных принять одновременно до трехсот человек в Новофедоровке Сакского района:

— Требования, выдвинутые Роспотребнадзором, нереальны и невыполнимы. Читаем: «проветривание должно проводиться не реже одного раза в два часа» Это же нонсенс! Я с семьей поселился в обеззараженный номер, а ко мне каждые два часа круглые сутки будет ходить горничная, которая убирается у всех!

Это, наоборот, увеличивает риск заражения.

Я бы лично вызывал ее только по мере необходимости. Как я это вижу: горничная пришла, поменяла постель, пока делает уборку, провела обеззараживание воздуха ультрафиолетовой лампой, ее можно включить еще и после горничной на полчаса. И я уже буду уверен, что здесь никакой инфекции нет. А проветрить могу и сам.

Требования по питанию: очень сложно понять, что они подразумевают. Например, если у тебя шведский стол, необходимо, читаю, «обеспечить расстановку блюд с соблюдением принципа социального дистанцирования». Аналогичные требования к организации линии раздачи. В ней, все знают, есть блоки выдачи первого, второго, напитков — в каждом по несколько блюд. Вопрос: 1,5 метра должно быть между блюдами одного блока или между блоками? А главное, какая цель преследуется, если человек и так будет соблюдать дистанцию, а администратор может это контролировать? Если же я начну расставлять блюда через полтора метра, то моя шведская линия из шести метров превратится в 16. Человек с подносом будет бегать по всему залу.

Требования к пляжам тоже нелогичны. Например, «сотрудники пляжа должны обеспечить ограниченный доступ отдыхающих». Как они это представляют? У меня 900 метров, пляж муниципальный, он не огражден. Да я по Конституции не имею права не пустить человека к водоему. Мои коллеги, почитав эти требования, уже сказали: мы в этом году открываться не будем, зачем? Все требования не выполнить — это стопроцентно. Не только не заработаешь, но еще и заплатишь штраф, а потом закроют на 90 дней.

Ирина Корда. Фото из личного архиваИрина Корда

хозяйка гостевого дома на 40–45 человек под Севастополем, председатель Совета «Союза гостеприимства». Организация объединяет малые объекты размещения Крыма — пансионаты и гостевые дома, способные принять до полусотни человек. Из 143 членов Союза в перечень пострадавших от коронакризиса попали лишь 30%.

— Конечно, мы обсуждали рекомендации Роспотребнадзора к санаторно-курортному комплексу. Например, в установке рециркулятора не видим смысла. Его стоит применять там, где есть поток людей. А в наших условиях эффекта не будет. По поводу масок: в маленьких загородных отелях, которые находятся в горнолесной, прибрежной зоне, территории, как правило, закрытые. Вход в наш пансионат — через кодовый замок, везде видеонаблюдение, посторонних нет.

Смысл носить маски?

Мы готовы установить график и следить, чтобы все поверхности постоянно обрабатывались. Но по дезинфекции обязательно нужны актуальные рекомендации.

У нас на сайте опубликовано, что предоставляем проживание с завтраком. Я не могу лишить своих гостей этой услуги. Мы уже продумали и готовы организовать завтраки в ланч-боксах. А вот от обедов и ужинов при таких жестких требованиях придется отказываться. Но я не представляю, как в этом случае люди организуют себе питание. Пансионат находится в дачном районе на берегу моря. Кроме нашего здания, других на расстоянии километра нет. Поэтому предложить альтернативу по питанию сложно.

Я даже не представляю, что с нами будет. Просто жизнь разрушится.

Моему пансионату 25 лет. После потрясения 91-го года, когда меня в 20 минут выставили за ворота завода, сказав «больше вы не нужны», мы начали потихонечку свое дело. Создавали всей семьей, у меня дети с семи, с девяти лет здесь работали. И вот сейчас взять и обнулить нас — это значит просто вычеркнуть 25 лет из жизни.

Светлана Русь. Фото из личного архиваСветлана Русь

владелица VIP-апартаментов в Севастополе, Парковом и Алупке общей вместимостью 15–17 человек:

— Для меня ситуация уже критическая. Много денег потратили на рекламу, меблировку номеров — сбережений не осталось. У меня хорошие бронирования были на апрель, май, июнь. Все пришлось отменить и вернуть задатки. Подготовили ваучер с предложением выбрать другие даты, клиенты не соглашаются.

Требования от 20 мая, которые выставил для нас Роспотребнадзор, просто нереальны, при том что они уже были откорректированы. Почитайте хотя бы одну страницу из пяти. Обработка матрасов парогенератором раз в сутки — это зачем вообще? Ведь семья в апартаментах живет так же, как у себя дома в самоизоляции.

Персонал необходимо тестировать, а за чьи деньги, где?

У нас анализ на коронавирус делают только в Симферополе, насколько я знаю. Персонал раз в неделю будет туда-сюда ездить? Тогда придется не работать, а только тесты сдавать. Так они еще и по дороге сколько всего нахватают.

Если соблюдать все выдвинутые требования, номер гостиничный в сутки обойдется дополнительно в 349 рублей. А куда повышать цены, если люди и так сидели без работы и без зарплаты? Кто поедет отдыхать? Гостиничный бизнес в малых отелях может просто закончиться. Сказали бы нам просто и ясно: закройте все малые гостиницы.

Денис ШтукатуровДенис Штукатуров

возглавляет Союз рестораторов Севастополя, объединяющий более 80 человек, является организатором фестиваля «Крым на тарелке» и хозяином двух семейных ресторанов на 190 человек:

— Работаем сейчас на доставку, но в убыток себе. Уже заканчивается второй месяц, и мы недотягиваем до окупаемости. Один ресторан сейчас закрыт, смысла нет делать доставку из двух.

Мы открыты круглый год. Таких ресторанов в городе большинство. Основной костяк у нас работает постоянно, постарались максимально сохранить команду. Особо ценную часть сотрудников удалось занять благодаря марафону «Крым на тарелке». Когда нас закрыли, мы с рестораторами придумали новый его формат — гастрономические сеты с тематикой. Бизнес доставки — он совершенно другой, и переформатироваться пришлось на ходу. В апреле сделали «Ресторан на диване», в мае — «Пикник на диване», 19 ресторанов участвовали. Стартанули мы здорово, а сейчас спад. Люди сидят без работы, денег нет.

Ольга Путилова

Новая газета