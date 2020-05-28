В Москве решили вернуть 3 тыс. больничных коек в обычный режим

28.05.2020, 7:53, Новости дня

Порядка 3 тыс. коек в столичных медицинских учреждениях, которые ранее были перепрофилированы для пациентов с коронавирусом, вернут к обычному режиму на следующей неделе, сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы видим, что эпидемиологическая ситуация в Москве заметно улучшается. Количество госпитализаций снижается, около половины перепрофилированного коечного фонда уже свободно», – приводятся ее слова на сайте мэра Москвы.

Ракова отметила, что эпидемиологическая ситуация в Москве заметно улучшается, в связи в чем число госпитализаций снижается.

По ее словам, власти начинают работу по возвращению стационаров к работе в стандартном режиме.

«Так, уже начиная со следующей недели, для приема неинфекционных больных мы вернем порядка трех тыс. коек в пяти московских стационарах», – уточнила чиновник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о втором этапе смягчения ограничений, который вступит в силу 1 июня. В частности, на две недели разрешат «прогулочный режим».