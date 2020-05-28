Роскачество нашло в сметане следы антибиотиков

28.05.2020, 7:48, Новости дня

Роскачество в ходе повторной проверки сметаны нескольких торговых марок обнаружило в ней следы антибиотиков, растительные жиры и дрожжи, говорится в сообщении организации.

Как пояснили в Роскачестве, в проверку 2020 года вошла сметана 20-процентной жирности семи торговых марок – «Пестравка», «Ростагроэкспорт», «Благода», «36 копеек», «Домик в деревне», «Простоквашино» и «Вологодское лето».

Эксперты проверили сметану на содержание потенциально небезопасных веществ (свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, тетрациклин, стрептомицин, доксициклин и другие), исследовали микробиологическую безопасность продукта (группы бактерий кишечной палочки, дрожжи и плесени, сальмонеллы), а также проверили качество сметаны (содержание в ней антибиотиков, сухого молока, растительных жиров и прочих компонентов) и органолептические показатели (цвет, вкус, запах и консистенция продукта).

«Рейтинг сметаны «Благода» обнулен за растительные жиры, дрожжи и антибиотики. Повторное исследование показало, что в сметане превышает допустимые нормы содержание дрожжей, присутствует антибиотик доксициклин (в следовых количествах)», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Кроме того, результаты исследования показали, что в составе продукта присутствуют растительные жиры. Производитель мог внести их в состав с целью удешевления продукции, полагают эксперты. Этот товар является уже не сметаной, а сметанным продуктом.

В Роскачестве также сообщили о том, что сметана «Домик в деревне» сдала позиции по сравнению с предыдущим исследованием из-за антибиотика хлортетрациклин в следовых количествах (1,8 мг/кг). «Следы антибиотика допустимы нормативами технических регламентов. Законодательно производитель ничего не нарушил. Однако, согласно опережающим требованиям Роскачества, антибиотики, даже в следовых количествах, в продукции недопустимы», – сообщили в организации.

По данным экспертов, в товарах «Пестравка», «Вологодское лето» и «36 копеек» нарушений не обнаружено. Кроме того, подтвердили высокое качество два товара – это сметана марок «Ростагроэкспорт» и «Простоквашино».

Напомним, ранее в мае Роскачество обнаружило в пельменях кишечную палочку.