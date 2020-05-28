Пушков прокомментировал высказывание Шредера о после Украины

28.05.2020, 7:48, Новости дня

Сенатор Алексей Пушков оценил слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, назвавшего «карликом» посла Украины в Берлине Андрея Мельника.

«Ай да Шредер! Откинув лживую политкорректность, назвал атаковавшего его киевского посла в Берлине «каким-то карликом с Украины». Высокомерно, конечно. Но если вы видите перед собой карлика, вы же не назовете его гигантом? Так и быть отныне послу «карликом», как бы ни кипятился», – написал Пушков в своем Twitter.

При этом он пояснил, что Шредер назвал Мельника «карликом» в политическом смысле. «Его рост здесь ни при чем, да и никто не знает его роста. Дэн Сяо Пин был очень малого роста – 152 см, но он был политическим гигантом. И никто никогда не посмел бы сравнить его с карликом», – добавил сенатор.

Накануне экс-канцлер Германии Герхард Шредер также высказался за отмену антироссийских санкций, введенных ЕС после воссоединения РФ с Крымом, и подчеркнул, что сотрудничество с Россией особенно необходимо в экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса. Кроме того, Шредер резко отреагировал на критику со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника, назвав его «карликом».

Немецкий эксперт прокомментировал слова Шредера, назвавшего посла Украины «карликом».