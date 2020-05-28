 

“Это позор”: эксперт резко высказался о новой прибавке к пенсиям в России

28.05.2020, 7:43, Разное

Средний размер накопительной пенсии в России – 956 рублей. Индексация на 9,13% – это “вообще смех”, возмутился экономист. По словам Сухарева, если бы он удостоился такой прибавки, назвал бы ее позорной.

Многие пенсионеры живут очень скромно, питаются дешевыми продуктами, напомнил эксперт. “В масштабах такой богатой страны, как Россия, это позор”, – цитирует экономиста телеканал “Царьград”.

Ранее в ПФР объявили об индексации накопительных пенсий на 9,13%. Мера коснется более 80 тысяч человек. Автоматический перерасчет пройдет с 1 августа, подавать заявление не нужно.

Напомним, что в Министерстве труда и социальной защиты подготовили законопроект об увеличении на полгода сроков выплаты ежемесячной накопительной пенсии. Документ получил противоречивые отзывы. Депутат Госдумы Михаил Емельянов выразил опасение, что размер каждой выплаты уменьшится.

Еще одна инициатива предполагает смягчение условий выхода на пенсию. Согласно разработанному Минэкономразвития и Минтруда законопроекту, эта мера коснется россиян, лишившихся работы за три года и менее до выхода на заслуженный отдых.

Таким гражданам чиновники предлагают выйти на пенсию досрочно. Трудовой стаж будущего пенсионера учитываться не будет.



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