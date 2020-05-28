Подавший в суд на Путина экс-губернатор попал в больницу

28.05.2020, 7:43, Разное

Согласно материалам, опубликованным на сайте высшего судебного органа страны, Михаил Игнатьев решил оспорить указ президента России Владимира Путина, которым был снят с должности главы региона. Политика отстранили от работы в конце января в связи с утратой доверия.

Игнатьев руководил Чувашией с августа 2010 года. Он был переизбран на пост по результатам региональных выборов в 2015-м. Поводом для увольнения чиновника стали несколько скандалов с его участием. Политик призывал “мочить” надоевших ему журналистов, а также заставил одного из сотрудников МЧС прыгать подобно собаке за ключами от новой техники.

Иск экс-губернатора к Путину был подан 20 мая и принят в производство на следующий день. Судебное заседание было запланировано на 30 июня. Однако теперь его проведение находится под вопросом.

Как пишет “Коммерсантъ”, Игнатьев был доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга. У него диагностировали двухстороннюю пневмонию, которая поразила большую часть легких. Врачи оценивают состояние 58-летнего политика как тяжелое. Пациент подключен к аппарату искусственного насыщения крови кислородом.

Напомним, что пневмония развивается при тяжелых случаях заболевания коронавирусом COVID-19. Однако сообщений о заражении Игнатьева не поступало.