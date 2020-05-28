«Я не верю, это фотошоп!»: 6-летний мускулистый мальчик стал звездой Инстаграма

28.05.2020, 7:40, Разное

Мальчику по имени Арат Хоссейни всего 6 лет, но он уже настоящая суперзвезда Инстаграма, у малыша 4 миллиона подписчиков! А впервые Арат прославился два года назад, когда по всему Интернету разошлись видео, в которых он ловко лазает по почти голой стене. Мальчика тогда прозвали "Ребенком-Пауком".

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Публикация от Arat Hosseini (@arat.gym) 5 Сен 2018 в 10:12 PDT

Отец Арата начал заниматься с ним активными физическими упражнениями когда сыну едва исполнилось 9 месяцев и теперь, более 5 лет спустя, этот маленький мальчик выглядит словно миниатюрный накаченный мужчина.

Его кубикам на прессе можно лишь позавидовать и неудивительно, что немало людей при виде этих фотографий не могут поверить своим глазам и считают все это подделкой. Но это совершенно реально.

Арат родился в Иране, но потом вся семья переехала в Лондон, потому что там у мальчика было больше возможностей проявить свои таланты. Сейчас Арат не просто удивляет пользователей своими способностями и внешним видом, но и считается будущей потенциальной звездой футбольного клуба "Ливерпуль", тренируясь в его детской команде. Там он тоже показывает большие успехи.

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Публикация от Arat Hosseini (@arat.gym) 31 Янв 2020 в 3:10 PST

Активные тренировки занимают много времени в жизни мальчика, при этом его отец уверяет, что ни в коем случае не третирует ребенка и что его сыну самому доставляет огромное удовольствие заниматься всем этим, а также ему нравится быть популярным.

Кумиром Арата является футбольная суперзвезда Криштиану Роналду и Арат хочет быть похожим на него. Его отец Мухаммед Хоссейни полностью одобряет его желание стать футболистом, а недавно Арат получил дружеские сообщения от Роналду и Месси.

С сыном Мухаммед занимается по собственной тщательно выстроенной программе, благодаря которой мальчик без травм сумел освоить очень сложные гимнастические упражнения.

По словам его отца, это было совсем не сложно, потому что все это поначалу было почти игрой. Но и сейчас, занимаясь с сыном, Мухаммед не превращает все это в муштру и старается, чтобы ребенок не уставал и не перенапрягался.

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Публикация от Arat Hosseini (@arat.gym) 9 Дек 2018 в 2:02 PST

В Иране Арата называют "Иранским вундеркиндом" и гордятся своим соотечественником, потому что семья Хоссейни, пусть и живя в Лондоне, оставила себе иранское гражданство и не хочет принимать гражданство Великобритании. Тем временем ФИФА уже зовет маленького Арата "тем, кто заменит Месси".

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