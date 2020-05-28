Каждая третья европейка носит в себе очень важный неандертальский ген

28.05.2020, 7:40, Разное

Новое масштабное генетическое исследование в Европе показало, что приблизительно у трети европейских женщин в ДНК есть особый неандертальский ген.

Этот ген связан с благополучной беременностью и фертильностью (способностью зачать и родить здоровых детей). У женщин с этим неандертальским геномом также куда реже происходят выкидыши.

Всего в исследовании, проведенном учеными из Института Макса Планка, были рассмотрены ДНК 450 тысяч женщин из разных стран Евросоюза.

Обнаружилось, что 29% из них являлись носителями "чужого" неандертальского гена, который отвечает за выработку рецептора прогестерона – гормона, связанного с менструальным циклом и беременностью

У человеческих женщин есть свой ген, отвечающий за выработку этого гормона, однако "импортный" вариант того же гена, доставшийся им от неандертальцев, дает их организму более "крутые способности" и куда более положительно влияет на популяцию.

Ученые говорят, что некоторые из европейских женщин, а точнее 3%, носят в своем ДНК даже не одну копию "чужого" гена, а целых две. Из-за этого у них понижен риск кровотечений во время беременности.

Также у женщин с "неандертальским геном" почти наверняка родится больше детей за всю жизнь, чем у тех женщин, у которых этого гена нет.

"Рецептор прогестерона является примером того, как благоприятные генетические варианты, которые перешли к людям в результате смешивания с неандертальцами, могут оказывать существенное влияние на жизнь современных людей", – говорит исследователь Хьюго Зеберт.

Скрещивание между людьми современного типа и неандертальцами произошло когда первые пришли из Африки в Европу, в которой к тому времени жили неандертальцы. Вскоре после этого за относительно короткие исторические сроки (5 тысяч лет) люди современного типа стали вытеснять неандертальцев из их среды обитания и неандертальцы вымерли.

В наши дни гены неандертальцев содержатся примерно в 1-4% процентах людей по всему земному шару, но больше всего их конечно же в Европе. В ДНК современных европейцев содержится около 500 разноообразных генетических "фрагментов", доставшихся им от неандертальцев и других вымерших предков людей.

Среди генов, которые также достались европейцам от их "младших кузенов", обнаружились гены, связанные с развитием рака предстательной железы, скоростью свертивания крови и небольшим ростом.

Исследование было опубликовано в журнале Molecular Biology and Evolution.

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