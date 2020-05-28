 

НАСА ищет добровольцев для участия в эксперименте по социальной изоляции проводимом в российской лаборатории

28.05.2020, 7:40, Разное

НАСА предлагает  заплатить гражданам США за восемь месяцев пребывания в социальной изоляции внутри российской лаборатории. Цель состоит в том, чтобы смоделировать долгосрочное социальное дистанцирование, которое космонавтам придется выдерживать  в будущих миссиях на Марс. Лаборатория – «уникальная многокамерная установка, используемая в качестве аналога для моделирования  изоляции, заключения и удаленных условий», расположена  в Институте биомедицинских проблем РАН в Москве. 

Из объявления НАСА о вакансиях :

НАСА ищет высоко мотивированных граждан США, 30-55 лет,  владеющих русским и английским языками. Требования: магистр или доктор наук, доктор медицинских наук  или офицерская подготовка. Участники со степенью бакалавра и другой определенной квалификации (например, соответствующее дополнительное образование, военный или профессиональный опыт) также могут быть приемлемыми кандидатами.

Участники будут испытывать экологические аспекты, аналогичные тем, которые космонавты ожидают в будущих миссиях на Марс. Во время “лунной миссии”,  небольшая международная команда будет жить вместе в изолированном пространстве  в течение восьми месяцев, проводя, среди ряда других задач, научные исследования, используя виртуальную реальность и выполняя роботизированные операции. Исследование будет проводиться с целью изучения последствий изоляции и нахождения в замкнутом пространстве, в  то  время  как  участники  работают над успешным завершением имитации космической миссии. Результаты таких наземных миссий помогают НАСА подготовиться к реальным задачам освоения космоса и предоставляют важные научные данные для решения некоторых из этих проблем и разработки контрмер.

Участвующим в миссии выплачивается компенсация. Существуют различные уровни компенсации в зависимости от того, связаны ли вы с НАСА или являетесь сотрудником или подрядчиком НАСА.

 НАСА называет эти эксперименты « Аналоговыми миссиями», описанными как «ситуация на Земле, которая оказывает воздействие на организм, подобное тем, которые испытывают в космосе, физическое, психическое и эмоциональное».

               



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