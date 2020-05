Третий за два месяца небезопасный перехват Россией самолетов 6-го флота США

28.05.2020, 7:40, Разное

Story Number: NNS200526-09 Release Date: 5/26/2020

From U.S. 6th Fleet Public Affairs

MEDITERRANEAN SEA (NNS) — третий раз за два месяца российские пилоты действовали небезопасным и непрофессиональным образом, перехватывая патрульный разведывательный самолет P-8A Шестого флота ВМС США, May 26, 2020.

26 мая 2020 года, самолет ВМС США P-8A летал над международными водами в Восточном Средиземноморье и был перехвачен двумя российскими самолетами Су-35, перехват продолжался в течение 65 минут. Перехват был признан небезопасным и непрофессиональным из-за того, что российские пилоты заняли позиции на близкой дистанции от обоих крыльев P-8A одновременно, ограничивая тем самым способность P-8A безопасно маневрировать.

Неоправданные действия российских пилотов Су-35 не соответствовали хорошей летной практике и правилам международных полетов и поставили под угрозу безопасность полета обоих (так в тексте, примечание переводчика) самолетов.

Поскольку российские самолеты находились в международном воздушном пространстве, такие действия [российских пилотов] были безответственными. Мы ожидаем, что [в дальнейшем] они будут действовать в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов, включая Соглашение 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и над открытым морем (INCSEA). Подобные действия увеличивают вероятность столкновений в воздухе.

Этот инцидент следует за двумя небезопасными взаимодействиями произошедшими в апреле над теми же водами.

Во всех случаях американские самолеты оперировали в международном воздушном пространстве в соответствии с международным правом, с должным учетом правил безопасности полетов и не провоцировали подобные действия российской авиации.

Видео перехвата

Добавлено: Фото из статьи Armed Russian Fighters Fly Dangerously Close To U.S. Navy Patrol Plane Over The Mediterranean