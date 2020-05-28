Мнение: Недооцененный Черненко

28.05.2020, 7:35, Разное

Достаточно комплиментарная статья про последнего советского Генсека ЦК КПСС Черненко.

Самая недооценённая фигура в нашей истории

Вечная тень Брежнева; человек, пришедший к власти в 72 года; последний из кремлёвских старцев, смерть которого положила конец эпохе пышных кремлёвских похорон – другого о нём не говорят.

А меж тем, Черненко был серым кардиналом весь брежневский период. Многими из достижений той эпохи мы обязаны именно ему. Черненко был одним из руководителей просталинского крыла партии. Черненко сам писал не только речи, но и статьи, книги. Это был образованный и разбирающийся в идеологии и теории человек. В молодости, как говорят, умелый агитатор и хороший оратор.

Были намечены реформы в культуре и в образовании. В области культуры была начата борьба за повышение культурного уровня. В частности началась компания против низкохудожественных ансамблей рок-музыки «сомнительного свойства», зашибавшим шальную деньгу и при этом наносящими «идейный и эстетический ущерб». Не поздоровилось бы тому же комсомольцу Макаревичу, если бы этот процесс был доведён до конца!

Средняя школа должна была стать 11-летней (у нас до сих пор остался от незавершённой реформы 11 класс), в ней должна была вырасти роль трудового и профессионального воспитания. Предполагалось готовить высококвалифицированных рабочих, способных работать в наукоёмких, как сказали бы сейчас, областях.

В идеологии Черненко взял курс на полную реабилитацию Сталина. 9 мая 1985 года должно было состоятся переименование Волгограда в Сталинград. К той же дате – 40-летию Победы – планировалось Постановление ЦК «Об исправлении субъективного подхода и перегибов, имевших место во второй половине 1950-х начале 1960-х годов при оценке деятельности И.В. Сталина и его ближайших соратников». По сути дела это была ревизия результатов хрущёвского XX съезда. Именно Черненко восстановил в партии исключённого Хрущёвым Молотова. Более того, он сделал это демонстративно, пригласив Молотова к себе в кабинет и вручив ему партийный билет.

Внешняя политика Черненко характеризовалось сближением с Китаем на совместной социалистической антикапиталистической основе, нормализовались впервые за долгое время отношения с Румынией. Началось сближение с некоторыми европейскими странами, в частности с Испанией. Шёл поиск новых союзников для борьбы с противоположным лагерем.

Все эти начинания были немедленно свёрнуты после смерти Черненко. Тяжело больной эмфиземой лёгких Константин Устинович взвалил на себя тяжелейший груз. Это был настоящий подвиг. И как знать, проживи он ещё несколько лет, возможно вся история человечества пошла бы по другому сценарию.

Характерно, что Горбачёв специально пытался очернить Черненко, поручал Лигачёву найти на него компромат. Но ничего не удалось найти не только на самого Черненко, но и на его родственников. И сам он, и его дети были очень скромны в быту. Сын работал на крупной должности в Госкино. Дочь работала простой учительницей. Старший сын от первого брака – крупный учёный, марксистский теоретик, занимавшийся проблемами исторической причинности. Согласитесь, это о чём-то говорит. Как и то с какой неподдельной ненавистью говорят о нём советские элитёныши, вроде Сванидзе. Большую ненависть у них вызывает разве что сам Сталин.

https://yatakviju.mirtesen.ru/blog/43350777347/Zaschitnik-Stalina-K-CHernenko-samaya-nedootsenyonnaya-figura-v-?nr=1&utm_referrer=mirtesen.ru – цинк

Об истории отношений Молотова и Черненко https://colonelcassad.livejournal.com/4798926.html

"ЧЕРНЕНКО. За пределами повестки дня я хотел бы проинформировать вас о некоторых письмах, поступивших в мой адрес.

Как вы знаете, по одному из писем мы приняли решение. Это была просьба В. М. Молотова о восстановлении его в рядах КПСС. Я принимал Молотова, беседовал с ним. Он воспринял наше решение с большой радостью и чуть не прослезился. Молотов сказал, что это решение означает его второе рождение. Молотову сейчас 93 года, но выглядит он достаточно бодрым и говорит твёрдо. Он заявил, что Политбюро ЦК сохраняет и продолжает ту работу, которую настойчиво вела партия. Только, мол, плохо, что работаете вы, как и мы раньше, допоздна. Молотов рассказал о том, что он интересуется прессой, читает периодические журналы. Он заявил: ведёте вы дело правильно, за это и получаете поддержку народа.

УСТИНОВ. Это важная оценка с его стороны.

ЧЕРНЕНКО. Молотов сказал, что он не понимает людей, которые в силу обиды становятся в оппозицию. Он заявил, что осознал свои ошибки и сделал необходимые выводы. После нашей беседы Виктор Васильевич Гришин в горкоме партии вручил Молотову В.М. партийный билет.

ТИХОНОВ. В целом мы правильно сделали, что восстановили его в партии.

ЧЕРНЕНКО. Но вслед за этим в ЦК КПСС поступили письма от Маленкова и Кагановича, а также письмо от Шелепина, в котором он заявляет о том, что он-де был последовательным борцом против Хрущева, и излагает ряд своих просьб. Разрешите мне зачитать письмо Кагановича. (Читает письмо). Письмо аналогичного содержания, с признанием своих ошибок прислал и Маленков.

ТИХОНОВ. Может быть, пока с этими письмами ничего не делать?

ЧЕРНЕНКО. Пока мы можем в связи с этими письмами ничего не делать, а договоримся вернуться к их рассмотрению после XXVII съезда нашей партии.

УСТИНОВ. А, на мой взгляд, Маленкова и Кагановича надо было бы восстановить в партии. Это всё же были деятели, руководители. Скажу прямо, что если бы не Хрущёв, то решение об исключении этих людей из партии принято не было бы. Вообще не было бы тех вопиющих безобразий, которые допустил Хрущёв по отношению к Сталину. Сталин, что бы там ни говорилось, это наша история. Ни один враг не принёс столько бед, сколько принёс нам Хрущёв своей политикой в отношении прошлого нашей партии и государства, а также и в отношении Сталина.

* * *

…Таня говорит, что когда Молотова вызывали при Брежневе после XXIV съезда по поводу заявления о восстановлении, сидела комиссия, 23 человека, дали ему почитать заключение, где были приведены такие факты и цифры о расстрелянных и репрессированных, о которых Молотов сказал, что и не слыхал. А сейчас принимал Черненко, и ни слова об этом.

– Всё-таки Черненко молодец, – говорю я.

– Вот ещё один поклонник Черненко, – улыбается Молотов. – А то, что мы перед войной провели эти репрессии, я считаю, мы правильно сделали.

…Молотов стоит на своём. И добился своего, не каясь, не написав никакой самоуничижающей статьи, о чём ему не раз говорили прежде."

Спустя несколько дней Чуев продолжил разговор:

"– В связи с вашим восстановлением французы опубликовали карикатуру: нарисованы вы и Черненко и написано: «Черненко готовит себе преемника». Издеваются над возрастом. Пишут, что он пригласил вас к себе, чтобы узнать секрет долголетия.

– Черненко теперь получил некоторую популярность, – говорит Молотов."

По словам его внука, в тот же день восстановления, вернувшись домой, наблюдательный Молотов заметил о Черненко, который был младше его на целое поколение:

– А Константин Устинович совсем плох…

А Чуеву Молотов потом сказал: "Он что-то задыхается немножко. Да, он тяжело дышит. У него нелёгкое положение, каждый день выступает, небольшое выступление, приветствие… Нелёгкая работа. Знаю хорошо."