На Донбассе сбит беспилотник боевиков – штаб ООС

28.05.2020, 7:31, Новости дня

27 мая на Донбассе военнослужащие Вооруженных сил Украины сбили беспилотник боевиков. Об этом в утренней сводке за 28 мая проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“В утреннее время наши военнослужащие, которые защищают подступы к Марьинке отметили пролет беспилотного летательного аппарата противника типа “квадрокоптер”. Применив штатное вооружение, украинские герои сбили вражеский БПЛА”, – говорится в сообщении.

Всего за прошлые сутки боевики семь раз обстреливали позиции ВСУ.

“Обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям захватчиков подавили их вооруженную активность”, – рассказали в штабе ООС.

По данным пресс-центра, потерь среди украинских военных 27 мая не было.

28 мая по состоянию на 7.00 боевики огневой активности не проявляли, отметили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.