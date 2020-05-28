 

В “Укрзалізниці” уволили руководство подразделения, которое отвечает за поезда “Интерсити”

28.05.2020, 7:30, Новости дня

Руководство филиала “Укрзалізниці” “Украинская железнодорожная скоростная компания” (УЖСК) уволено. Об этом 27 мая в Facebook сообщил и.о. главы правления “Укрзалізниці” Иван Юрик.

“Когда участники торгов хотят предложить большую цену, но их искусственно ограничивают в этом – это не честный конкурс! И минус миллионы на счету компании и сомнения в надежности качества услуг для пассажиров. Служебная внутренняя проверка показала грубые нарушения на филиала УЖСК при организации отбора контрагента по питанию в скоростных поездах “Интерсити”. Руководство филиала уволено”, – написал он.

По словам и.о. руководителя, “Укрзалізниця” “строит свое новое будущее, где такие практики будут искореняться и уйдут в прошлое”.

“В ближайшее время будет проведен прозрачный и конкурентный отбор с соблюдением законодательства. Недостатки, которые были установлены в ходе служебного расследования, будут устранены”, – заявил Юрик.

Коли учасники торгів хочуть запропонувати більшу ціну, але їх штучно обмежують в цьому – це не чесний конкурс!І мінус…

Posted by Ivan Yuryk on Kolmapäev, 27. mai 2020

УЖСК – обособленное подразделение “Укрзалізниці”, которое занимается перевозкой пассажиров скоростными поездами категорий “Интерсити” и “Интерсити+” на внутриукраинских и международных маршрутах. Компания создана в 2012 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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