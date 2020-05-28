 

В США число жертв COVID-19 превысило 100 тыс.

28.05.2020, 7:30, Новости дня

В Соединенных Штатах число жертв коронавирусной инфекции достигло 28 мая 100 442. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает ситуацию с COVID-19.

Это абсолютный антирекорд.

США лидируют в мире и по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции (почти 1,7 млн), и по количеству вылечившихся от этой болезни (391,5 тыс.).

Больше всего смертей в штате Нью Йорк – более 29 тыс., на втором месте Нью-Джерси – более 11 тыс.

На втором месте в мире по количеству жертв – Великобритания (37,5 тыс.), по числу заболевших – Бразилия (почти 412 тыс.).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Эксперт: после пандемии COVID-19 из отелей может исчезнуть шведский стол

11.04 / В Нижегородской области мужчина спас детей из горящего дома до приезда пожарных

19.04 / Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом и озвучил выводы

17.04 / В Приморье жертвами пожара едва не стали четверо детей

11.05 / Под Челябинском загорелась птицефабрика

11.04 / Бюджетный комитет рекомендовал Раде принять законопроект об изменениях в госбюджет

03.04 / Первый российский регион ввел комендантский час – это Чечня

10.05 / Заразившийся коронавирусом Анатолий Трушкин рассказал о своем состоянии

07.04 / В Днепропетровской области – вспышка коронавируса. По данным властей, очагом инфицирования стало собрание баптистов

28.04 / Фьючерсы на американские индексы растут на фоне смягчения карантинных мер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска