 

Тяжелые дроны для охраны границ Арктики собрались применить в России

28.05.2020, 7:30, Новости дня

Российские разработчики изучают возможность применения тяжелых дронов для контроля границы в районах Арктики, сообщил первый замдиректора ФСБ – глава Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулишов.

«В интересах осуществления пограничной деятельности в удаленных районах Арктики и морях Дальнего Востока в среднесрочной перспективе будут востребованы беспилотные системы среднего и тяжелого классов, обеспечивающие передачу данных обстановки на большие расстояния, менее зависимые от погодных условий. В связи с этим предприятия промышленности в настоящее время изучают возможность изготовления в наших интересах БАС (беспилотные авиационные системы) вертолетного типа, способных осуществлять взлет и посадку как на пограничные сторожевые корабли с авиационно-техническим комплексом, так и на побережье», – передает ТАСС слова Кулишова.

Он отметил, что беспилотные авиационные системы уже есть.

«В охране государственной границы активно применяются БАС отечественного производства, а также мобильные привязные аэростатные комплексы видеонаблюдения, предназначенные для дистанционного контроля за удаленными участками границы и координации действий пограничных нарядов при проведении пограничных поисков», – сказал глава Погранслужбы.

Кроме того, в 2019 году пограничникам поступило новое средство мультикоптерного типа, способное зависать над заданной местностью и применяться в дневных и ночных условиях.

«Использование беспилотников позволяет значительно повысить эффективность охраны государственной границы на труднодоступных и удаленных участках, а также на направлениях активной противоправной деятельности», – подчеркнул Кулиш

В декабре командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев заявил, что Северный флот в ближайшие годы вооружит все арктические дивизионы комплексами С-400, сформировав над российской частью Арктики противовоздушный купол.



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