В Северной Осетии встретили московских врачей, прибывших на помощь

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28.05.2020, 7:20, Новости дня

На совещании с мэром Москвы Сергеем Собяниным президент Владимир Путин поручил подготовить специальные группы столичных медиков и направить их в регионы, где эпидситуация наиболее сложная. Это, например, Дагестан, Ингушетия и Забайкальский Край. Помощи от московских врачей ждали и в Северной Осетии.

Спецборт из Шереметьево в аэропорту Владикавказ приземлился в начале одиннадцатого. На борту медики из московских клиник, прибывшие на помощь своим коллегам из Осетии. В бригаде врачи разных профилей. Реаниматологи, инфекционисты, врач КТ-диагностики и пульмонолог,

Врачи привезли с собой несколько тонн груза. Это средства индивидуальной защиты, противовирусные и противомикробные препараты, всего на сумму более 55 миллионов рублей. Все это, конечно, отправляется в больницы Северной Осетии.

Такие же медицинские бригады из Москвы направлены в другие регионы, с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией – в Дагестан, Ингушетию и Забайкальский край.

Что касается ситуации в Осетии, на сегодняшний день в больницах республики находятся около 1000 пациентов, коронавирус подтвержден более чем у ста госпитализированных. 41 человек умер. Число ежедневно поступающих больных с тяжелой двусторонней пневмонией остается крайне высоким. Пациентов принимают уже и районные клиники.

Врачам из Москвы предстоит напряженная работа. Они останутся в республике до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.



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