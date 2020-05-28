10 лучших регионов России для автомобильных путешествий

28.05.2020, 7:20, Новости дня

Сейчас, когда по всей стране идут послабления карантина, путешественники задумываются о том, куда поехать этим летом на отдых.

Причем многие путешественники в этом году предпочтут поездку к месту отдыха на личном автомобиле, который является наиболее безопасным транспортом с точки зрения риска заражения коронавирусом.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провел опрос среди пользователей социальных сетей, чтобы выяснить, какие регионы РФ считаются самыми привлекательными для автомобильных путешествий.

1.Крым

54,67%% опрошенных назвали Крым лучшим местом для путешествия на автомобиле. Автомобильные путешествия дадут возможность полюбоваться прекрасной природой полуострова, увидеть незабываемые виды и посетить множество интересных мест.

2.Краснодарский край

23% опрошенных считают Краснодарский край лучшим местом для путешествий на автомобиле. Здесь также красивая природа, которую многие стремятся увидеть из окна автомобиля.

3.Алтайский край

Алтайский край – жемчужина туристической отрасли России. 7,67% опрошенных заявили, что именно Алтайский край является лучшим местом для автомобильных путешествий. Конечно, природа здесь более суровая, чем в Крыму или Краснодарском крае, но несмотря на это, туристы со всей РФ и из зарубежных стран приезжают полюбоваться ею.

4-5.Северный Кавказ и Ярославская область

Четвертое и пятое место поделили Северный Кавказ и Ярославская область – за оба региона проголосовали 4,33% опрошенных. И если Северный Кавказ привлекает своей великолепной природой и незабываемыми горными пейзажами, то Ярославская область будет интересна любителям истории и занимательных экскурсий, так как на территории области расположено множество интересных мест с богатой историей.

6.Татарстан

2% отдали голос за Татарстан. Прежде всего, стоит отметить высокое качество автомобильных дорог в регионе, что делает путешествия легкими и приятными. Кроме того, на территории республики также расположено множество достопримечательностей – как природных, так и культурных.

7-8. Свердловская область и Тверская область

Седьмое и восьмое место поделили Свердловская и Тверская области – за оба региона проголосовали 1,67% опрошенных. Каждый из этих регионов обладает набором достоинств, которые привлекают туристов – это и природные достопримечательности, такие как озеро Селигер в Тверской области, и культурные объекты.

9-10. Ставропольский край и Самарская область

Замыкают десятку лидером Ставропольский край и Самарская область – за каждый регион проголосовали 0,33% опрошенных.