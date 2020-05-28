Цукерберг раскритиковал Twitter за маркировку твитов Трампа

28.05.2020, 7:08, Новости дня

Глава Facebook Марк Цукерберг раскритиковал Twitter за то, что тот маркировал один из твитов президента США Дональда Трампа как не соответствующий действительности.

«У нас разная политика. Я твердо уверен, что Facebook не может быть арбитром в вопросе того, что люди говорят онлайн, особенно компании, предоставляющие платформу для таких дискуссий, не должны делать это», – передает РИА «Новости» слова Цукерберга телеканалу Fox News.

Тем временем руководство социальной сети Twitter выразило уверенность в том, что сообщения Трампа могут ввести пользователей в заблуждение относительно требований, соблюдение которых необходимо для участия в избирательном процессе в США. Соответствующее заявление опубликовано в среду на странице службы безопасности Twitter.

«Два сообщения президента Дональда Трампа о планах голосования по почте в [штате] Калифорния были помечены [специальным знаком] в рамках наших усилий по сохранению непредвзятости.Мы уверены, что эти твиты могут ввести избирателей в заблуждение относительно того, что необходимо, чтобы получить бюллетень [для голосования] и участвовать в избирательном процессе», – заявили в Twitter.

В среду Трамп обвинил Twitter в том, что компания вмешивается в американские президентские выборы, так как на некоторых его записях появились отметки о недостоверной информации.