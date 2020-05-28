Мнение: Совесть москвичей

28.05.2020, 6:58, Разное

Эти два дня, кстати, я довольно интенсивно катался по Москве по делам (в частности, в районе Москва-Сити встретился с известным ОлдФишером “Русачки отжали хату у родни”, и даже дал ему “интервью” для его видеоблога). Что поразило меня в метро (помимо явного изобилия народу): Карл – в этот раз они ВСЕ были в масках!!

Кто читает мои отчеты на регулярной основе – наверняка помнит: и в марте, и в апреле, то есть по мере “нарастания эпидемии” (во всяком случае, в медийном пространстве) я отмечал в своих записях, насколько идея масок овладевает массами: и все время получалось, что овладевает очень слабо. И в марте, и в апреле, и в период самого разгара “самоизоляции” – всегда в общественном транспорте в масках я наблюдал не более 20-30% всех пассажиров. Остальные, несмотря на весь напор пропаганды, предпочитали ездить “так”, с “босыми лицами”.

Но вот поди ж ты: стоило властям в лице Собянина пригрозить реальными штрафами – и всё. То “масочников” был от силы каждый пятый, а то вчера еду в метро – и из дюжины человек в вагоне без маски я один. Да и более того: большинство было еще и в перчатках!

Наводит такое послушание на грустные мысли. Выходит, что всё у наших людей строится на внешнем принуждении. Пока взывали к совести, ответственности, призывали “позаботиться о близких” – все было втуне; а чуть пригрозили “власть употребить” – тут-то, как говорится, “совесть и проснулась”. То есть – никакой сознательной фронды, никакого протеста, а просто – лень и апатия.

Подумал я всё это, а потом полез в карман, достал – и тоже маску нацепил. Благо, одна у меня все-таки есть, специально для таких случаев таскаю. Ну а что я буду сидеть, как белая ворона? Только ноздри освободил, поскольку ими я, собственно, и дышу.

Да, кому интересно – вот начало нашей беседы с Фишером. Он обещал нарезать еще 5-6 таких частей, так как говорили мы долго. Хотя не знаю, по-моему, одной части хватит за глаза.