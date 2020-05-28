Китай не позволил США устроить в СБ ООН заседание по Гонконгу

28.05.2020, 6:53, Новости дня

Пекин заблокировал предложение США об обсуждении в Совете Безопасности ООН ситуации в Гонконге, так как тема не имеет отношения к повестке Совета.

В постпредстве США сообщили, что призвали сегодня к проведению виртуальной встречи Совета Безопасности для обсуждения этих актов и предложенного Китаем законопроекта о нацбезопасности, который поставил бы, по мнению Вашингтона, под угрозу демократические институты Гонконга и гражданские свободы. Там отметили, что встречу предполагалось провести по повестке угроза миру и безопасности, передает ТАСС.

В свою очередь Китай как постоянный член СБ ООН заблокировал данное предложение. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь отметил, что предложенная тема не имеет ничего общего с повесткой Совбеза.

«Китай категорически отвергает необоснованную просьбу США о проведении заседания Совета Безопасности. Законодательство о национальной безопасности Гонконга является исключительно внутренним делом Китая», – сообщил он.

Острое недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников вызвало рассмотрение Всекитайским собранием народных представителей (главным законодательным органом КНР) проекта Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг. Законопроект, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне, передает РИА «Новости».

«Сегодня США призвали провести виртуальное заседание Совета Безопасности для обсуждения… предложенного КНР закона о национальной безопасности, который будет угрожать демократическим институтам и гражданским свободам Гонконга», – сказано в комментарии постпредства США.

«Неудивительно, что КНР отказалась разрешить проведение этой виртуальной встречи в Совете Безопасности», – отметила американская сторона.

Как указал постпред Китая, факты снова и снова доказывают, что США являются источником проблем в мире.

«Китай призывает США немедленно прекратить свою политику силы и практику запугивания», – отметил он.

В среду госсекретарь США Майк Помпео сообщил Конгрессу США, что Гонконг более не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.