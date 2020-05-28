 

Медики назвали продукты, от которых лучше отказаться при простуде

28.05.2020, 6:53, Разное

При возникновении первых симптомов заболевания многие люди начинают задумываться об употреблении полезной пищи. Медики отметили, что очень важна правильная профилактика, и выделили продукты, от которых лучше отказаться при простуде.
Большое количество заболевших простудой начинают кушать сладости. Ученые отмечают, что если причиной воспаления является бактериальная инфекция, то глюкоза лишь причиняет вред организму. Однако в случае инфицирования вирусом гриппа, сладости могут помочь немного укрепить иммунитет. Поскольку человек не знает сначала, чем именно вызвано заболевание, то медики рекомендуют воздержаться от сладостей. Также следует отказаться от употребления алкогольных напитков, снижающих иммунитет и провоцирующих много иных проблем. Ученые установили бесполезность при простуде эхинацеи, большую пользу организму принесет обычный мед. Апельсины и их сок являются хорошей профилактикой ОРВИ, но не эффективны в случае заболевания, особенно при болях в горле, так как могут вызвать раздражение. Во время простуды полезно употреблять бананы, киви и персики.

В период заболевания организм нужно избавить от жирной пищи, которая является калорийной, малополезной, плохо усвояемой и снижает иммунитет. Лучше употреблять отварную курицу и бульон. Также следует отказаться от специй и пряностей, таких как мускатный орех и черный перец, заменив их имбирем.



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