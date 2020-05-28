 

При каких симптомах COVID-19 нужно срочно вызывать врача

28.05.2020, 6:42, Разное

Главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга Алексей Бойков рассказал, при каких симптомах коронавируса COVID-19 необходимо как можно скорее обратиться к специалисту. Он отметил, что поводом для вызова бригады является любая угроза жизни и здоровью, сообщает РИА ФАН.

Бойков обратил внимание, что немедленного вмешательства медиков требуют первые признаки инфекции, такие как затрудненное дыхание, высокая температура и одышка. Если температура поднялась выше 38 градусов, а количество вдохов в минуту превышает 24 раза – нужно вызывать скорую помощь.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 27 Май 2020 в 12:47 PDT



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