 

Стала известна самая комфортная для коронавируса температура

28.05.2020, 6:42, Разное

Китайские специалисты определили наиболее комфортную температуру для распространения коронавируса COVID-19. Для этого они изучили данные о 3,75 миллиона случаев заражения по всему миру.

Выяснилось, что в большинстве случаев люди заболевали, когда столбик термометра показывал от 5 до 15 градусов тепла. Кроме того, в более чем 73% случаев инфекция передавалась при влажности воздуха от 3 до 10 граммов на кубический метр.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 27 Май 2020 в 12:47 PDT



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