Мнение: МИД РФ о центре Лугара в Тбилиси

28.05.2020, 6:35, Разное

Комментарий МИД РФ на тему американского саботажа с инспекциями центра биологической войны в Тбилиси.

Обратили внимание на реакцию МИД Грузии на наш комментарий от 26 мая о ситуации вокруг «Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Р.Лугара» в п.Алексеевка (пригород Тбилиси).

Тиражируемые грузинской стороной голословные обвинения в адрес России в «грубой и агрессивной дезинформации» носят провокационный характер. Их цель – отвлечь внимание международной общественности от военно-биологической активности иностранных государств на базе этого Центра, которая вызывает серьёзные вопросы в контексте выполнения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Заметно стремление заретушировать деятельность «Управления медицинских исследований сухопутных войск США – Грузия», дислоцированного на территорий Центра.

Несмотря на якобы осуществляемый Правительством Грузии «полный контроль и финансирование» этой биолаборатории, проводимые на её базе исследования (вкупе с эксплуатационными расходами, включая обеспечение безопасности) по факту курируются и оплачиваются военным ведомством США и аффилированными с ним структурами. Подтверждением этого являются проводившиеся на базе этого биообъекта эксперименты по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций, а также снаряжению боеприпасов отравляющими веществами или инфекционными агентами.

Приветствуем заявленную готовность грузинской стороны организовать посещение Грузии российскими профильными экспертами «в соответствии с предусмотренным в рамках КБТО механизмом». Однако напоминаем, что единственным инструментом «арбитража» в Конвенции является обязательство государств-участников «консультироваться и сотрудничать друг с другом в решении любых вопросов, которые могут возникнуть в отношении цели или в связи с выполнением положений КБТО» (статья V).

Других механизмов в контексте обеспечения проверки выполнения обязательств не предусмотрено. Как известно, на протяжении двух десятилетий США – кураторы объекта в Алексеевке – блокируют все усилия с целью разработки и принятия юридически обязывающего Протокола к Конвенции с эффективным верификационным механизмом. Таким образом, претензии в отношении выполнения государствами-участниками их обязательств по Конвенции могут быть разрешены только на основе взаимоприемлемых договорённостей между всеми заинтересованными сторонами.

Видим целесообразность организации посещения биообъекта в Алексеевке российскими экспертами исключительно при предоставлении гарантий доступа во все лабораторные корпуса (в т.ч. в помещения, занимаемые американскими специалистами), а также к любой документации. Именно такой формат позволил бы обеспечить реальную проверку. Участвовать же в пиар-кампании по сокрытию истинной направленности работ, проводимых биологами военного ведомства США вблизи российских границ, мы не будем. Исходим из того, что визит должен осуществляться в двустороннем формате без подключения представителей других стран (готовы сделать исключение для пентагоновцев, аккредитованных при Центре), а также международных н региональных организаций. Ожидаем от грузинской стороны официальной реакции на нашу ноту от июня 2019 года с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям возможного визита.

Продвигаемый рядом стран Запада механизм «добровольных оценочных посещений» (peer review) микробиологических объектов двойного назначения не имеет никакого отношения к оценке выполнения государством-участником КБТО своих обязательств. Он никогда не одобрялся консенсусным решением государств-участников Конвенции, как это пытается подать грузинская сторона.

У нас сохраняются серьёзные вопросы в отношении «добровольных оценочных посещений». Нет сомнений, что такие визиты заранее программируются странами Запада. Ни цели, ни методология их проведения, ни критерии оценки полученной информации в рамках КБТО не согласовываются. Всё это создаёт высокий риск последующих политически мотивированных манипуляций.

Посещение Центра им. Р.Лугара 14-15 ноября 2018 г. группой иностранных экспертов не имеет отношения к вопросам соблюдения положений КБТО. Это мероприятие было направлено на введение в заблуждение его участников относительно подлинного статуса данного объекта. Программа не предусматривала никаких элементов верификации, позволяющих составить объективное суждение о реальном положении дел в части соблюдения КБТО и подтвердить информацию, содержащуюся в грузинских объявлениях по мерам укрепления доверия. Не был дан ответ и на главный вопрос: почему грузинская лаборатория системы здравоохранения финансируется американскими военными, а на её территории на постоянной основе развернуто упомянутое выше подразделение «Управления медицинских исследований сухопутных войск США». Представленный на Совещании государств-участников КБТО 2018 г. отчёт о данном посещении не был одобрен консенсусом, а лишь получил «поддержку» весьма ограниченного числа государств (в основном западных).

В целях снятия наших озабоченностей готовы к взаимодействию с Тбилиси на двусторонней основе.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4139421

Интересно, какой бы была реакция США, если бы на Кубе или в Венесуэле, РФ открыла бы медицинский центр с лабораторией 4-й категории, с заявленными целями изучения переноса болезней с помощью насекомых, а при центре начали работу специалисты заточенные на разработку биологического оружия, а когда США пытались бы поинтересоваться, а что там происходит, их бы дипломатично посылали нафиг.

И да, в этой лаборатории также изучали коронавирусы летучих мышей https://news-front.info/2020/05/01/proekt-g-2101-kak-pentagonovskaya-biolaboratoriya-v-gruzii-obnaruzhila-u-letuchih-myshej-koronavirusy-tipa-mers-i-sars-eshhe-v-2014-godu/