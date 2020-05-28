Гордон ответил Соловьеву: Вов, не ссы! Видео

28.05.2020, 6:31, Новости дня

“При словах “мразь нацистская” я просто обосрался. Страшно, черт побери! Грозный вид. Такие слова! Режут, как кинжал. Володь, не ссы! Все нормально, все в порядке. Думаю, тебе даже не придется отвечать за твои коварные происки против Украины. Думаю, ты спрячешься тихонько в Италии, когда начнется Нюрнбергский процесс против российских нацистов и преступников, которые захватили мою страну и которые пришли сюда с войной. А пришли они во многом вдохновленные, Вова, твоими речами. Ты же мастер речей! У тебя такой запал, у тебя такой пафос! Ты вообще красавец! Но, думаю, когда дойдет до разборок, кто поджигал этот фитиль войны, ты благополучно будешь находиться в Италии на своей даче на озере Комо. Думаю, к тому времени у тебя соберется огромная сумма, потому что, как пишет газета “Собеседник” (не знаю, верить ей или нет), в месяц за свое вранье ты получаешь $1 млн. Скажу тебе: это немало. Сколько месяцев ты уже впахиваешь на российскую пропаганду и разжигаешь ненависть между россиянами и украинцами!” – сказал Гордон.

При этом, отметил журналист, он надеется, что рано или поздно Соловьев извинится перед украинцами.

“Вов, не ссы! Все нормально. Все закончится для тебя хорошо. Думаю, тебя даже не повесят. И я, кстати, против того, чтобы тебя вешали. Я очень хотел бы, чтобы в один прекрасный день ты просто вышел на голубой экран (голубой – это не намек) и сказал: “Украинцы, простите меня! Просто простите”, – резюмировал Гордон.

Соловьев с 2012 года ведет программу “Вечер с Владимиром Соловьевым” на телеканале “Россия 1”, он известен своими пропагандистскими заявлениями в защиту политики Кремля.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube