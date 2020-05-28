 

YouTube-каналы Гордона получили по “Золотой кнопке” за более 2 млн подписчиков. Видео

28.05.2020, 6:31, Новости дня

Свой первый YouTube-канал “Дмитрий Гордон” журналист создал 19 июня 2011 года. Второй – “В гостях у Гордона” – появился спустя год, 20 июня 2012-го.

На первом канале Гордон публикует интервью, которые он дает другим журналистам, видеообращения на актуальные темы, выпуски программы “ГОРДОН”, а также проводит прямые трансляции, во время которых общается с подписчиками в режиме онлайн.

На втором канале Гордон выкладывает интервью с выдающимися современниками – актерами, режиссерами, писателями, спортсменами, политиками, учеными, – записанными в рамках проекта “В гостях у Дмитрия Гордона”.

По состоянию на 27 мая у YouTube-канала “Дмитрий Гордон” уже 1 млн 160 тыс. подписчиков, у YouTube-канала “В гостях у Гордона” – чуть больше 1 млн подписчиков/ Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

В начале года журналист показал статистику двух своих YouTube-каналов и рассказал, сколько зарабатывает в месяц на самых популярных видео. По словам Гордона, одно лишь интервью с бизнесменом Игорем Коломойским на тот момент принесло ему $13 тыс. 

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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