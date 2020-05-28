Бригада московских врачей прибыла в Читу

28.05.2020, 6:30, Новости дня

В Читу из Москвы прибыли медики, которые окажут помощь в борьбе с коронавирусом, сообщил минздрав Забайкалья.

В состав прибывшей из столицы бригады входят шесть человек. В Читу прибыли хирург, пульмонолог, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и реанимационная медсестра.

Медики «имеют большой опыт работы в моногоспиталях федерального центра». В Забайкалье они, как ожидается, будут работать в течение двух недель, передает ТАСС.

Кроме того, в Читу доставлены «средства индивидуальной защиты для работы в красной зоне», медоборудование, лекарства.

Напомним, медики из Москвы прибыли в Ингушетию.

Направить столичных специалистов в регионы, где сложилась наиболее сложная ситуация с коронавирусом, распорядился президент РФ Владимир Путин.