Суд Киева расстроил украинских национал-патриотов

28.05.2020, 6:22, Новости дня

На Украине обсуждают решение суда в Киеве, где три года шли слушания о символике дивизии СС "Галичина". Формулировка такая: "Институт национальной памяти должен удержаться от вывода, что это не символика национал-социалистического режима". Эксперты говорят, что вывод неоднозначный.

Национал-патриоты Украины сегодня явно будут расстроены. Киевский суд спустя почти три года разбирательств признал нацистской символику 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина". Сделать это пришлось вопреки желанию Института национальной памяти, в чью ответственность и входит определение атрибутики, подпадающей под действие Закона о запрете использования коммунистической и нацистской символики.

Решение суда гласит: "Окружной административный суд города Киева признал противоправными действия ответчика о даче заключения о том , что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" в соответствии с действующим законодательством Украины не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение которой запрещено в Украине. Суд обязал Украинский институт национальной памяти и ее должностных лиц воздержаться от распространения указанного вывода".

С момента подачи иска в суд в 2017 году главой издательства "Санкцент плюс" Натальей Мясниковой прошло 20 заседаний. Ни на одно из них тогда еще глава Института национальной памяти Владимир Вятрович в качестве ответчика не явился, но настаивать на том, что нацистской символика да и само военное формирование не является, продолжает и сегодня.

Правда, мнение свое он выражает чуть скромнее, чем, те кто решением суда доволен. Депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский говорит: "Закончились вот эти вот позорные похороны, вдвойне позорные с привлечением иногда военнослужащих Украины с исполнением государственного гимна, с демонстрацией государственного флага — это все закончилось. За это будет тюрьма. Суд подтвердил своим решением, что эти действия подпадают под действие закона о декоммунизации. Государство Украина преследует, тех кто пытается нацизм легализовать, кто пытается его популяризировать".

Темы такие, как, например историческая память, уже давно, по словам экспертов, на Украине стали политическими маркерами, определяющими своих и чужих. С действующей властью националисты себя чувствуют менее защищенными из-за отсутствия поддержки, но в тоже время позволяют себе больше вольностей, не стесняясь в выражениях и своих действиях.

Так, вчера власти Львовской области поздравили украинцев с 77-летием дивизии войск СС "Галичина", и никто им за это ничего не сделает. По этой же аналогии отстраненности и решение суда — более нейтральное. Украинский политолог Андрей Золотарев отмечает: "Решение по сути своей половинчатое. Да, оно открывает дорогу, чтобы в конце концов вывести адвокатов нацизма в Украине на чистую воду, но говорить о том, что суд принял однозначно четкое и жесткое решение, не приходится. Но это уже прогресс по сравнению с тем, что было бы три года тому назад".

Каким бы неполноценным, по мнению экспертов, ни было решение суда, общественность и с одного, и с другого края пошатнулась. Сейчас, по мнению политиков, наступил важный период, который может раскрыть антинацистский потенциал в кругах политической элиты.

