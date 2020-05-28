Лавров посоветовал Европе «не отрываться от родного материка»

28.05.2020, 6:16, Новости дня

Внешнее военное присутствие лишает ЕС возможности стать самостоятельным центром влияния, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он посоветовал жителям Европы «перестать отрываться от родного материка, высматривая экзистенциальные ориентиры в других частях света». Министр считает, что ЕС не укрепляет свою безопасность, «приглашая к себе внешнее военное присутствие», а лишается «возможности становления в качестве независимого центра международного влияния в многополярном мире», передает ТАСС со ссылкой на Global Times.

Если ЕС решит объединить усилия в обеспечении безопасности с другими странами континента, то только выиграет от этого, считает Лавров. По его мнению, так ЕС «обеспечит себе достойное место в новой более справедливой и демократичной полицентричной системе мироустройства».

Лавров отметил, что выбор в любом случае остается за европейскими партнерами.

Напомним, Лавров также заявил, что коронавирус положил конец идее о триумфе западной ультралиберальной модели развития и представлениям о возможности решить все проблемы рыночными методами.