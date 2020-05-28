Россия в ООН призвала снять с Сирии и Донбасса санкции в связи с коронавирусом

28.05.2020, 5:48, Новости дня

В условиях распространения коронавируса следует снять односторонние санкции против Сирии и Донбасса, сообщил заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

На заседании СБ ООН он заявил, что для борьбы с коронавирусом мало прекратить военные действия, нужно еще и снять санкции, к чему уже призывал генсек ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

Кузьмин заявил, что санкции мешают «обеспечить доступ к медицинской помощи, безопасным и недорогим лекарствам, вакцинам, средствам личной защиты и продовольствию». Так, в Сирии санкции «не дают властям страны закупать нужное медицинское оборудование» и оказывают влияние на «гуманитарные НПО», которые «боятся также попасть под санкции».

При этом, по словам заместителя постпреда России, «карательные меры могут быть и еще более постыдными», когда их применяют власти страны против своего народа. Так, на Украине «Киев продолжает жесткую репрессивную политику в отношении Донецка и Луганска, что уже негативно сказалось на более 5 млн жителей в конфликтной зоне».

Кузьмин подчеркнул, что на Западе «предпочитают не обращать на это внимания и перекладывать ответственность».

Напомним, МИД назвал антигуманными санкции ЕС против Сирии в условиях коронавируса.