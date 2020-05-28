 

В Подмосковье угнали велосипед за 400 тысяч рублей

28.05.2020, 5:45, Разное

В Химках угнали скоростной велосипед, предназначенный для соревнований на асфальтированных дорогах. Пропажу оценили в 400 тысяч рублей.

Двухколесного “коня” похитили из подъезда жилого дома на улице 9 Мая. Он принадлежал членам одной из спортивных организаций. Угонщик вскоре был найден. Им оказался 20-летний судимый житель Москвы. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.



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