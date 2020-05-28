Ксения Собчак поразмышляла о поспешном браке с Максимом Виторганом

28.05.2020, 5:45, Разное

Разводу телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана

предшествовал некрасивый эпизод. Тогда еще муж знаменитости несколько раз

ударил по лицу режиссера Константина Богомолова. В тот момент в Сети и прессе активно

обсуждали интрижку Ксении и Константина, что, видимо, и подвигло Максима к

таким решительным действиям.

После драки и последующего скандала было сложно поверить,

что Собчак и Виторган смогут наладить общение. Между тем знаменитости помирились ради общего сына Платона.

Общаясь с Александром Мясниковым в рамках собственного шоу

теледива призналась, что благодарна Максиму Виторгану за поддержку и совместные

годы. Брак с актером Ксения Собчак не считает, и никогда не считала ошибкой.

Напомним, Ксения и Максим стали парой в 2012 году. Через

четыре месяца после начала романа артист и журналистка сыграли тайную свадьбу,

которая многим показалась поспешной.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 18 Май 2020 в 11:20 PDT

В 2016-м знаменитость родила мужу сына Платона. Собчак скрывала беременность так долго, как это было возможно.

Появление ребенка изменило Ксению Собчак. Телеведущая,

которую ранее называли детоненавистницей, внезапно прониклась к малышам.

В сентябре 2019 года журналистка стала женой режиссера

Константина Богомолова. Эта свадьба звезды наделала много шума.