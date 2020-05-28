 

Ксения Собчак поразмышляла о поспешном браке с Максимом Виторганом

28.05.2020, 5:45, Разное

Разводу телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана
предшествовал некрасивый эпизод. Тогда еще муж знаменитости несколько раз
ударил по лицу режиссера Константина Богомолова. В тот момент в Сети и прессе активно
обсуждали интрижку Ксении и Константина, что, видимо, и подвигло Максима к
таким решительным действиям.

После драки и последующего скандала было сложно поверить,
что Собчак и Виторган смогут наладить общение. Между тем знаменитости помирились ради общего сына Платона.

Общаясь с Александром Мясниковым в рамках собственного шоу
теледива призналась, что благодарна Максиму Виторгану за поддержку и совместные
годы. Брак с актером Ксения Собчак не считает, и никогда не считала ошибкой.

Напомним, Ксения и Максим стали парой в 2012 году. Через
четыре месяца после начала романа артист и журналистка сыграли тайную свадьбу,
которая многим показалась поспешной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 18 Май 2020 в 11:20 PDT

В 2016-м знаменитость родила мужу сына Платона. Собчак скрывала беременность так долго, как это было возможно.
Появление ребенка изменило Ксению Собчак. Телеведущая,
которую ранее называли детоненавистницей, внезапно прониклась к малышам.

В сентябре 2019 года журналистка стала женой режиссера
Константина Богомолова. Эта свадьба звезды наделала много шума.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / «Между увольнением и смертью выбираю увольнение»

11.05 / Стали известны характеристики спецверсии смартфона Redmi K30 5G Extreme Edition

16.05 / Зачем Путину доложили о лечении тяжелобольной Заворотнюк

07.04 / Мнение: Зарплаты врачей в новой больнице, бесплатное банкротство и жилищный фонд России

23.05 / Махачкалу закрыли на карантин в дни празднования Ураза-байрам

01.05 / “Я ненавижу вас”: Топалов закатил истерику из-за оплеванной жены

26.05 / Мнение: Эвакуация

22.04 / Мнение: Причины успехов современной России

25.04 / Мнение: Вопросы простого врача-2

21.04 / Под Петербургом школьница погибла в ванной от удара током

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска