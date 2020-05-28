Ксения Собчак поразмышляла о поспешном браке с Максимом Виторганом
28.05.2020, 5:45, Разное
Разводу телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана
предшествовал некрасивый эпизод. Тогда еще муж знаменитости несколько раз
ударил по лицу режиссера Константина Богомолова. В тот момент в Сети и прессе активно
обсуждали интрижку Ксении и Константина, что, видимо, и подвигло Максима к
таким решительным действиям.
После драки и последующего скандала было сложно поверить,
что Собчак и Виторган смогут наладить общение. Между тем знаменитости помирились ради общего сына Платона.
Общаясь с Александром Мясниковым в рамках собственного шоу
теледива призналась, что благодарна Максиму Виторгану за поддержку и совместные
годы. Брак с актером Ксения Собчак не считает, и никогда не считала ошибкой.
Напомним, Ксения и Максим стали парой в 2012 году. Через
четыре месяца после начала романа артист и журналистка сыграли тайную свадьбу,
которая многим показалась поспешной.
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В 2016-м знаменитость родила мужу сына Платона. Собчак скрывала беременность так долго, как это было возможно.
Появление ребенка изменило Ксению Собчак. Телеведущая,
которую ранее называли детоненавистницей, внезапно прониклась к малышам.
В сентябре 2019 года журналистка стала женой режиссера
Константина Богомолова. Эта свадьба звезды наделала много шума.
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