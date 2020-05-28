Комиссия Совета Европы проведёт экспертизу поправок к Конституции РФ

28.05.2020, 5:42, Новости дня

Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы принял решение провести срочную юридическую экспертизу поправок к Конституции России и процедуры их принятия. Тем самым была удовлетворена просьба, содержащаяся в обращении, под которым поставили подписи более 200 тысяч граждан России. Об этом Радио Свобода сообщили координаторы обращения в Совет Европы. Поправки рассмотрит Европейская комиссия за демократию через право (так называемая Венецианская комиссия).

Заседание Комитета ПАСЕ прошло 27 мая в онлайн-формате из-за карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса.

Инициаторы петиции предлагают рассмотреть в Венецианской комиссии в приоритетном порядке поправки, которые затрагивают "обнуление" сроков президента Владимира Путина, независимость судебной системы, изменение баланса властей, ограничение независимости местного самоуправления, ограничение пассивного избирательного права, а также предполагаемые нарушения процедуры рассмотрения поправок в российском Конституционном суде.

Венецианская комиссия уполномочена давать правовую оценку конституционных проектов стран – членов Совета Европы. Несмотря на то что её экспертные оценки носят рекомендательный характер, именно в целом положительная оценка Венецианской комиссией Конституции России 1993 года была одним из оснований принятия России в члены Совета Европы в 1996 году.

Комиссия должна будет проверить изменения Конституции России на соответствие европейским и международным стандартам демократии и верховенства права, а также правовым обязательствам России в рамках Совета Европы. Когда именно будет проведена экспертиза всех поправок – неизвестно. Однако ранее уже было принято решение об экспертизе поправки о праве Российской Федерации не исполнять решения международных органов. Её результаты, как ожидается, будут опубликованы в июне.

11 марта 2020 года, после одобрения поправок парламентом, российские правозащитники, юристы, общественные деятели опубликовали открытое письмо в Совет Европы с негативной оценкой как самих поправок в Конституцию, так и процедуры их принятия. Российские власти и лояльные им СМИ раскритиковали эту инициативу, утверждая, что и поправки, и процедура соответствуют международным нормам. Инициаторы петиции, однако, считают, что они нарушают баланс властей и ограничивают свободы граждан. Под петицией было собрано более 200 тысяч подписей.

Поправки были инициированы президентом России Владимиром Путиным. Одна из них, внесённая позднее, предусматривает возможность для Путина баллотироваться ещё на два президентских срока (так называемое "обнуление" сроков).

Первоначально ожидалось, что всенародное голосование о принятии поправок пройдёт 22 апреля, однако оно было перенесено из-за эпидемии. В последнее время появились сообщения, что оно может быть назначено на 1 или 8 июля.