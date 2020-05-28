В Виннице в апелляционном админсуде обнаружили COVID-19

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28.05.2020, 5:30, Новости дня

У работника Седьмого апелляционного административного суда лабораторно подтверждено инфицирование коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает “Судова влада України”.

“У одного из работников Седьмого апелляционного административного суда лабораторно подтверждено инфицирование COVID-19. Установлен круг контактных лиц, и проводится тестирование”, – говорится в сообщении.

В суде проводится полная дезинфекция помещений и принимаются меры по предотвращению распространения заболевания среди работников.

“Работникам админсуда рекомендуется безотлагательно сообщить о состоянии своего здоровья в соответствующее медицинское учреждение и непосредственному руководителю по месту работы”, – добавили в заявлении.

Как сообщается на сайте Седьмого апелляционного административного суда, он находится в городе Винница в апелляционном округе, который включает Винницкую, Житомирскую, Хмельницкую и Черновицкую области.

На утро 27 мая в Украине от коронавирусной инфекции скончалось 658 человек, вылечилось 7995. Общее число случаев COVID-19 за время эпидемии достигло 21 905. В Винницкой области зафиксировали 910 случаев заболевания COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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