Набсовет Lufthansa счел слишком высокой цену господдержки

28.05.2020, 5:20, Новости дня

Наблюдательный совет Lufthansa пока не смог одобрить пакет финансовой помощи в размере €9 млрд. Его не устроили условия, выдвинутые Еврокомиссией, предполагающие значительное ослабление позиций в аэропортах во Франкфурте и Мюнхене. ЕК потребовала передачи прав на взлет и посадку в этих узлах, где доля немецкого авиаперевозчика составляет сейчас примерно 65%. Наблюдательный совет счел, что такой шаг будет иметь серьезные экономические последствия и обойдется компании слишком дорого. Группа намерена продолжить обсуждение ситуации.

Как пояснили в Lufthansa, каждая мера государственной поддержки является вмешательством на рынке и влияет на конкуренцию. Соответственно федеральное правительство должно помогать только в том случае, если нет другого подходящего решения. “Получающееся экономическое влияние на компанию и график погашения задолженностей в рамках мер по стабилизации ситуации, а также другие возможные сценарии, должны быть проанализированы подробно. Тем не менее, наблюдательный совет по-прежнему рассматривает поддержку Фонда стабилизации экономики правительства ФРГ, как единственные жизнеспособные меры для поддержания платежеспособности”, – говорится в сообщении Lufthansa.

Как писали ранее Вести.ру, власти Германии согласились выделить крупнейшему немецкому авиаперевозчику пакет помощи в размере €9 млрд. При этом правительство ФРГ получает 20% акций компании, купив их по номиналу €2,56. Плюс – государственный банк KfW и ряд частных банков должны выделить перевозчику кредит на €3 млрд. Еще €4,7 млрд должен был выделить Фонд стабилизации экономики правительства ФРГ (WSF) как бессрочный негласный вклад под 4% в первые два года и 9,5% – в последующие.