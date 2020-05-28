Тихоокеанский флот готовится к Параду Победы

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28.05.2020, 5:20, Новости дня

Накануне власти Приморья объявили о смягчении режима самоизоляции в связи с положительной динамикой заболеваемости коронавирусом, и Тихоокеанский флот, главная база которого располагается во Владивостоке, возобновил подготовку к военному параду, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщалось, в минувший вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что Парад Победы пройдет 24 июня – именно в этот день в 1945 году состоялся первый Парад Победы на Красной площади, напоминает ТАСС.

Уже в ближайший понедельник на базе филиала Объединенного учебного центра ВМФ РФ пройдет первая совместная тренировка парадных расчетов войск Владивостокского гарнизона, а всего их будет шесть. Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет во Владивостоке на улице Светланской. В Приморье он традиционно проходит с участием воинских подразделений, сотрудников МЧС, курсантов военных училищ. Принимает в нем участие и военная техника, стоящая на вооружении Тихоокеанского флота. В этом году в ее рядах должен пройти легендарный танк Т-34, участвовавший в Сталинградской битве и восстановленный силами местного музея.



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