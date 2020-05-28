Медики из Москвы прибыли в Ингушетию

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28.05.2020, 5:08, Новости дня

В Ингушетию для помощи в борьбе с коронавирусом прибыла бригада московских медиков, информирует правительство региона.

Спецборт приземлился в аэропорту Магаса. В Ингушетию прибыли шесть специалистов: хирург, пульмонолог, инфекционист, рентгенолог, анастезиологи-реаниматологи. В Ингушетию привезли лекарства, средства защиты, тесты и планшеты для экспресс-диагностики, передает ТАСС.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин в ходе совещания с мэром Москвы Сергеем Собяниным распорядился направить московских врачей в регионы, где сложилась наиболее сложная ситуация с коронавирусом.



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