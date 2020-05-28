Дизайнеры: Будущее индустрии моды зависит от 3D-технологий

28.05.2020, 4:53, Разное

В последнее время 3D-принтеры широко используются во многих отраслях. Дизайнеры полагают, что от этой технологии будет зависеть будущее индустрии моды.

3D-технологии применяются в производстве вещей, а также в рекламе и показах коллекций. Благодаря новым возможностям потребитель может купить желаемую вещь, находясь в собственном доме. Некоторыми известными брендами вводятся в производство кроссовки, напечатанные на 3D принтере. С помощью инновационных технологий можно разработать модели фурнитуры, сеток, текстуры и других мелких деталей. Производители заявляют о готовности учитывать все требования клиентов и изготавливать одежду, используя индивидуальные мерки. Благодаря разработкам дизайнеры создают полностью новые вещи, обладающие полезными функциями для тела. Стартаперы из США придумали роботизированные вентиляционные отверстия в верхней одежде, которые закрываются и открываются в зависимости от температуры тела, создавая благоприятные условия.

Дизайнер из Конго продемонстрировала свою коллекцию одежды в цифровом виде, не пользуясь услугами моделей. Подобная задумка может стать популярной, поскольку ее преимуществами являются увеличение аудитории и меньшая стоимость, чем подготовка к показу, использование оборудования, моделей и стилистов. Дизайнер отметила, что цифровой формат способен оказать положительное влияние на клиентов, и она поняла – «время наступило».