 

Как коронавирус изменит мир: военный врач рассказал о новой реальности

28.05.2020, 4:44, Разное

Правила разобщения людей в больших коллективах в сезон заболеваний должны стать нормой, уверен эксперт. “Нужно приходить к масочному режиму во время эпидсезона либо накануне его в случае большого скопления людей, возвращаться и учитывать опыт проведения конференций и мероприятий путем видеосвязи”, – сказал в комментарии для “Дни.ру” военный врач, глава движения “Сильная Россия” в Астраханской области Сергей Кодюшев.

Было бы разумно перестать здороваться за руку во время массовых мероприятий, уверен эксперт. Необходимо устанавливать устройства по обеззараживанию воздуха и бесконтактные средства для мытья рук, отметил врач.

“Мы, возможно, придем к чуть меньшему размеру строений при постройке и планировании социальных заведений типа домов-интернатов, школ, детских садов”, – считает специалист.

Он не исключил, что в будущем больничные и поликлинические отделения станут отдельно стоящими зданиями, связанными переходами. При этом нужно предусмотреть возможность изоляции корпусов при появлении заболевших коронавирусом или другой инфекцией.

“Вероятно, что в ближайшие годы человечество в целом придет вот к таким разумным ограничительным мероприятиям, и я уверен, что их будет достаточно”, – резюмировал эксперт.

Кодюшев напомнил, что с вирусными заболеваниями человечество сталкивается давно. Чтобы уберечься от них, врач призвал соблюдать простейшие правила – правильно питаться, давать себе достаточное время для сна и в целом укреплять иммунитет.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 27 Май 2020 в 12:47 PDT



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